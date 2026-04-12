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Reuters: Новый верховный лидер Ирана обезображен после удара США

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  • 12.04.2026, 0:15
  • 12,288
Reuters: Новый верховный лидер Ирана обезображен после удара США

Он получил тяжелые ранения.

Состояние нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи после американского удара 28 февраля, в ходе которого погиб его отец аятолла Али Хаменеи, остается предметом противоречивых сообщений.

Агентство Reuters пишет со ссылкой на данные американских спецслужб, что новый иранский лидер получил тяжелые травмы лица и ног, но находится в сознании, дееспособен и принимает участие в управлении страной, в том числе с использованием средств аудиосвязи.

При этом местонахождение Моджтабы Хаменеи остается неизвестным. Ранее предполагалось, что он может находиться в Москве, однако теперь источники указывают на иранский Кум как вероятное место его лечения.

С момента назначения 8 марта на должность верховного лидера не появлялось ни фото-, ни видеоподтверждений его состояния.

Также неясно, насколько полно Хаменеи может участвовать в переговорах между США и Ираном, проходящих сейчас в Исламабаде. В то же время до этого сообщалось, что именно он одобрил договоренность о прекращении огня.

Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе новый лидер Ирана вряд ли сможет обладать тем же уровнем влияния, что и его отец.

На этом фоне усиливается рольКорпуса стражей исламской революции, который может принимать ключевые стратегические решения.

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