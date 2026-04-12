Камала Харрис может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США 27 12.04.2026, 2:18

5,786

Демократы, похоже, тоже готовы к «Харрис 2.0».

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, по её словам, рассматривает возможность вновь баллотироваться в президенты в 2028 году, сообщает Bild.

На вопрос об этом она ответила:

«Возможно. Я думаю об этом. Я четыре года была в одном шаге от президентства. Я знаю, что это за работа. И я знаю, чего она требует».

Демократы, похоже, тоже готовы к «Харрис 2.0». В текущих опросах по праймериз Демократической партии 2028 года она уверенно лидирует с 26,46%, опережая Гэвина Ньюсома на 6,9%.

Топ-5 демократов:

- Камала Харрис — 26,46%

- Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии) — 19,52%

- Пит Буттиджич (бывший министр транспорта) — 8,58%

- Александрия Окасио-Кортес (конгрессвумен) — 7,95%

- Джош Шапиро (губернатор Пенсильвании) — 5,92%

Харрис уже намекала на своё возможное участие в следующих выборах. В конце 2025 года в интервью BBC она сказала: «Я ещё не закончила». С тех пор она выпустила автобиографическую книгу о своей кампании, провела книжный тур и в этом месяце выступает на мероприятиях Демократической партии в четырёх южных штатах, сообщает CNN. На одном из мероприятий в пятницу её встретили скандированием: «Run again!» — «Беги снова!».

Харрис также резко критикует внешнюю политику президента Дональда Трампа:

«Америка при Дональде Трампе становится всё менее надёжным партнёром для наших друзей. И Америка всё больше теряет влияние».

По её словам, эта внешнеполитическая ситуация «не даёт ей спать по ночам».

Камала Харрис баллотировалась в президенты в 2024 году от Демократической партии и потерпела серьёзное поражение от Трампа. Если она решится выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году, это будет её третья попытка: она также участвовала в избирательной кампании 2020 года, но в тот раз досрочно сняла свою кандидатуру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com