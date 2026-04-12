Камала Харрис может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США

Камала Харрис может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах США27
- 12.04.2026, 2:18
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Демократы, похоже, тоже готовы к «Харрис 2.0».
Бывшая вице-президент США Камала Харрис, по её словам, рассматривает возможность вновь баллотироваться в президенты в 2028 году, сообщает Bild.
На вопрос об этом она ответила:
«Возможно. Я думаю об этом. Я четыре года была в одном шаге от президентства. Я знаю, что это за работа. И я знаю, чего она требует».
Демократы, похоже, тоже готовы к «Харрис 2.0». В текущих опросах по праймериз Демократической партии 2028 года она уверенно лидирует с 26,46%, опережая Гэвина Ньюсома на 6,9%.
Топ-5 демократов:
- Камала Харрис — 26,46%
- Гэвин Ньюсом (губернатор Калифорнии) — 19,52%
- Пит Буттиджич (бывший министр транспорта) — 8,58%
- Александрия Окасио-Кортес (конгрессвумен) — 7,95%
- Джош Шапиро (губернатор Пенсильвании) — 5,92%
Харрис уже намекала на своё возможное участие в следующих выборах. В конце 2025 года в интервью BBC она сказала: «Я ещё не закончила». С тех пор она выпустила автобиографическую книгу о своей кампании, провела книжный тур и в этом месяце выступает на мероприятиях Демократической партии в четырёх южных штатах, сообщает CNN. На одном из мероприятий в пятницу её встретили скандированием: «Run again!» — «Беги снова!».
Харрис также резко критикует внешнюю политику президента Дональда Трампа:
«Америка при Дональде Трампе становится всё менее надёжным партнёром для наших друзей. И Америка всё больше теряет влияние».
По её словам, эта внешнеполитическая ситуация «не даёт ей спать по ночам».
Камала Харрис баллотировалась в президенты в 2024 году от Демократической партии и потерпела серьёзное поражение от Трампа. Если она решится выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году, это будет её третья попытка: она также участвовала в избирательной кампании 2020 года, но в тот раз досрочно сняла свою кандидатуру.