Вэнс: США и Иран не достигли сделки 30 12.04.2026, 8:07

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Джей Ди Вэнс

Фото: Pool

Дискуссия длилась 22 часа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам переговоров с Ираном в Пакистане стороны так и не достигли соглашения о прекращения войны. В частности, Тегеран пока не готов отказаться от ядерной программы.

Об этом сообщает CNN.

Во время пресс-конференции в Исламабаде Вэнс сказал, что США занимаются переговорным процессом уже 22 часа и провели ряд содержательных дискуссий. В этом как раз хорошая новость. Но есть и плохая.

«Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения. И я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США. Так что мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения», - отметил чиновник.

Он добавил, что США пока не видят готовности Ирана отказаться от возможности разработки ядерного оружия, и это является камнем преткновения в переговорах.

«Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим», - сказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что иранские чиновники отказались принять условия сделки, которые, по его словам, были «достаточно гибкими».

«Мы уходим отсюда с очень простым предложением, способом достижения взаимопонимания, которое является нашим окончательным и наилучшим вариантом. Посмотрим, примут ли его иранцы», - сообщил он.

Также Вэнс рассказал, что президент США Дональд Трамп говорил американской делегации прибыть на переговоры с добрыми намерениями и приложить все усилия для заключения сделки. По его словам, они так и делали, но никакого прогресса добиться так и не удалось.

Кроме того, вице-президент добавил, что он постоянно общался с Трампом во время трехсторонних переговоров с Ираном в Пакистане, а также держал связь с другими чиновниками администрации.

«Очевидно, мы постоянно общались с президентом. Я не знаю, сколько раз мы с ним разговаривали, раз шесть, двенадцать за последний 21 час», - рассказал он журналистам.

Добавим, что перед конференцией Вэнса представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи озвучил, какие темы обсуждались на ирано-американских переговорах.

По его словам, среди основных тем были: Ормузский пролив, ядерная программа, военные репарации, отмена санкций и полное прекращение войны против Ирана и в регионе.

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