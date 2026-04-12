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Перед Пасхой минчане поспорили о шоколадных яйцах за 105 рублей

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  • 12.04.2026, 8:43
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Перед Пасхой минчане поспорили о шоколадных яйцах за 105 рублей

Одни считают цену оправданной, другие сравнивают с супермаркетами.

Перед Пасхой в Минске обсуждают цены на праздничные сладости: особое внимание привлекли шоколадные яйца в сети кондитерских Pate стоимостью до 105 рублей. Одни считают цену оправданной, другие сравнивают с супермаркетами, пишет «Зеркало».

Поводом стал пост одной из пользовательниц в Threads, которая опубликовала фото продукции с подписью: «Как вам цены?». Речь шла о больших шоколадных яйцах за 105 рублей и маленьких — примерно по 20 рублей. Также есть куличи с разными вкусами — от 40 до 75 рублей.

Посмотреть в Threads

Сама сеть описывает свое творение как не просто десерт, а «эмоцию»: «Наши большие шоколадные яйца — это момент «вау», когда открываешь… А внутри — нежность маршмеллоу и пряничный сюрприз в форме гуся», — говорится в соцсетях. Также покупателям предлагают разные варианты оформления — от «про тепло и нежность» до «про эстетику и вау-эффект».

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей сочла цену завышенной и указала, что похожие товары можно найти дешевле в супермаркетах. Другие выступили в защиту кондитерской, отмечая разницу формата.

«Вы сравниваете супермаркет с пекарней. Отделяйте мух от котлет», — написала одна из участниц обсуждения.

«Шоколадное яйцо норм в цене из-за цены шоколада, а кулич тоже в цене норм, так как там 600−560 г, ну и, собственно, продукты тоже не из дешевых. Тот же шоколад, масло, которое в цене взлетело, потом плюсуем электричество, зарплату сотрудникам и аренду цеха», — объяснил один из комментаторов.

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