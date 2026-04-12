Парламентские выборы в Венгрии: что нужно о них знать 3 12.04.2026, 8:51

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Фото: Getty Images

Голосование имеет историческое значение для всей Европы.

В Венгрии 12 апреля начались самые важные парламентские выборы с момента добровольного отказа от власти венгерских коммунистов в 1989-90 годах. Вопрос в том, удастся ли по итогам предстоящих выборов отстранить от власти премьер-министра Виктора Орбана и сменить его режим. Впервые с 2010 года в Венгрии существует реальная вероятность победы оппозиции - консервативной партии «Тиса» Петера Мадьяра, соперника Орбана.

Нынешние парламентские выборы рассматриваются как значимый момент в современной истории Венгрии. В то же время это одни из важнейших выборов для Европы за последние годы. Они могут определить будущее Европейского Союза и влияние России на Европу, а также судьбу правых популистов и крайне правых на европейском континенте, пишет «Немецкая волна».

Является ли Орбан диктатором?

Начиная с середины 1990-х годов, Виктор Орбан превратил свою партию «Фидес» (ранее известную как «Альянс молодых демократов», а теперь «Венгерский гражданский союз») в жестко организованную вождистскую партию, где ничто не происходит против его воли и где лояльность ему является основным принципом. После прихода «Фидес» к власти в 2010 году аналогичное развитие событий произошло и в системе госуправления.

Теперь Орбан определяет даже мельчайшие детали государственных решений. Будь то ремонт зданий, повышение пенсий или геополитика, Орбан обычно говорит от первого лица, когда речь идет о деятельности правительства: «Я принимаю закон», «Я повышаю пенсии», «Я заключаю соглашение с президентом». Хотя Орбан не соответствует всем классическим характеристикам диктатора - Венгрия формально остается парламентской демократией со свободными выборами - но он, безусловно, является автократом.

Как изменилась Венгрия за время правления Орбана?

После своей первой победы на выборах с большинством в две трети голосов весной 2010 года Орбан провозгласил «Порядок национального сотрудничества». Он организовал смену элит в государственном, административном и судебном аппарате, отдав ключевые должности тем, кто к нему лоялен. Венгрия превратилась в ультрацентрализованное государство.

В целом Орбан ослабил систему сдержек и противовесов. Большая часть печатных и аудиовизуальных СМИ была поставлена под государственный контроль - прямо или косвенно через компании и фонды, связанные с «Фидес». Была упразднена университетская автономия, а значительная часть государственных и общественных активов была передана под контроль фондов, близких к Орбану. Эксперты описывают Венгрию при Орбане как «гибридную систему» между демократией и диктатурой.

Почему многие венгры хотят смены власти?

Экономическая и налоговая политика Виктора Орбана благоприятствует его окружению из высших кругов и сторонникам из среднего класса. Однако материальное положение многих других венгров в последние годы ухудшилось. Это усугубляется плохим состоянием общественной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, а также широко распространенным недовольством коррупцией и вопиющими случаями незаконного обогащения. В то же время многие венгры устали от атмосферы, создаваемой Орбаном, например, от его абсурдного изображения Украины как зла или его постоянного очернения всех критиков как врагов и предателей.

Почему эти выборы так важны для Европы?

Заявленная цель Орбана - «завоевать Брюссель» и превратить ЕС в союз политически суверенных национальных государств с общими экономическими интересами. В течение многих лет премьер-министр Венгрии критиковал ЕС, делая его неэффективным своими вето и отказом поддерживать ключевые решения в европейской и внешней политике. Победа Орбана еще больше ослабит ЕС, в то время как смена власти в Будапеште укрепит его.

Почему эти выборы важны для популистов?

Орбан - образец успеха среди правых популистов и правых экстремистов в Европе, и он также является их важнейшим организатором. Никто другой из политиков крайне правого спектра никогда не получал большинства в две трети голосов и не правил так долго, как венгр Орбан. И никто другой не сделал столько для успешного объединения этого лагеря в Европе. Поэтому исход выборов - это также решение о будущем правого популизма в Европе.

Почему выборы так важны для России?

Ни одна другая страна ЕС не связана с Россией так тесно, как Венгрия при Орбане. Хотя Орбан согласился с большинством санкций ЕС против России с 2014 года, он неоднократно выступал за их отмену, добивался исключений и блокировал поддержку Украины, насколько это возможно, с 2022 года. Тем самым он ослабляет и разделяет ЕС - заявленная общая цель Орбана и России. Для России поражение Орбана стало бы серьезной потерей.

Могут ли выборы повлиять на смену режима Орбана?

После выборов 2010 года партия «Фидес» провела масштабные избирательные реформы с усилением акцента на мажоритарном принципе, что до сих пор дает ей значительное преимущество. Из 199 членов парламента 106 избираются прямым голосованием по избирательным округам простым большинством. Избирательные округа, лояльные «Фидес», как правило, меньше по размеру, а значит, для избрания представителя требуется меньше голосов. На последних выборах в 2022 году партия Орбана получила примерно 53 процента голосов, но одержала победу в значительно большем количестве округов, обеспечив себе почти 68 процентов мест в парламенте - абсолютное большинство.

Этнические венгры из соседних с Венгрией стран, имеющие венгерское гражданство, могут голосовать по партийным спискам и участвовать в выборах по почте. Венгерские трудовые мигранты в странах Западной Европы, которые более критически относятся к Орбану, могут голосовать только в посольствах и нескольких консульствах, а не по почте. Венгерские эксперты по выборам критикуют избирательную систему как несправедливую. Поэтому смена правительства значительно сложнее, но все же возможна.

Может ли режим Орбана сфальсифицировать выборы?

В Венгрии эксперты по выборам предполагают, что фальсификации голосов не произойдет, поскольку оппозиционная партия «Тиса» организует параллельный подсчет. Однако существует вероятность мошенничества с бюллетенями, отправленными по почте представителями венгерского меньшинства в соседних странах. Их голоса могут обеспечить Орбану одно или два места в парламенте. Широко распространенная практика подкупа избирателей в бедных регионах Венгрии также в настоящее время является предметом активного обсуждения после выхода документального фильма на эту тему.

Что говорят опросы общественного мнения?

Венгерские экспеты уверены, что абсолютное большинство избирателей в Венгрии желает смены власти. Более года независимые социологические институты прогнозируют порой значительное преимущество партии «Тиса» над партией «Фидес» Орбана. Однако эти цифры лишь частично отражают шансы отдельных кандидатов в каждом избирательном округе. Кроме того, электоральная база «Фидес» - в основном пожилые люди и пенсионеры в небольших городах и деревнях - не полностью представлена в этих опросах. Поэтому результаты опросов могут быть ошибочными. Однако большинство социологов ожидают, что Орбан проиграет выборы.

Что будет делать Петер Мадьяр в случае смены власти?

Важнейшие планы и цели Петера Мадьяра и его партии «Тиса» - это дистанцирование Венгрии от России и возвращение ее в качестве надежного союзника ЕС и НАТО. Однако это не обойдется без ограничений. В миграционной и украинской политике Мадьяр намерен, частично или полностью, продолжать существующую венгерскую линию, но без тотальной конфронтации внутри ЕС.

Внутри страны Мадьяр объявляет о жесткой борьбе с коррупцией и «системных изменениях». Это включает, среди прочего, более справедливую избирательную систему, ограничение срока полномочий премьер-министра двумя избирательными циклами и новую конституцию. Орбану и другим высокопоставленным политикам из его окружения следует ожидать обвинений в коррупции и государственной измене.

Примет ли Орбан поражение на выборах?

Орбан пока не дал прямого ответа на этот вопрос. Он лишь заявил, что иногда выигрывал выборы, иногда проигрывал, и что Венгрия - демократическое государство.

Возможны ли протесты после выборов?

Если Орбан объявит о своей победе, массовые демонстрации и столкновения с применением насилия вполне возможны, поскольку гнев и ненависть к режиму Орбана сейчас широко распространены. В случае поражения Орбана, выйдут ли его сторонники на улицы, будет зависеть от его позиции и заявлений.

Можно ли вообще демонтировать систему Орбана?

Орбан принял множество мер предосторожности, чтобы не потерять власть. Для многих изменений в его системе требуется большинство в две трети голосов, а многие ключевые должности остаются занятыми на долгие годы. Поэтому «глубинное государство» Орбана может легко саботировать правительство, управляемое лишь простым большинством. Но даже при наличии большинства в две трети голосов партии «Тиса» могут потребоваться годы, чтобы полностью трансформировать систему Орбана.

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