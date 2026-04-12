Россия атаковала в Украине «скорую» во время «перемирия» 7 12.04.2026, 8:59

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Трое медиков в Сумской области ранены.

Несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Главы Сумской ОГА Олега Григорова.

По словам Григорова, атака произошла ночью в Глуховской общине. Из-за удара дрона пострадали трое медиков.

Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.

«Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны», - написал в своем Телеграмм глава Сумской ОГА.

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