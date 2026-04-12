Братская феерия Протасов: белорусы набрали 5 очков в победном матче «Вашингтона» с «Питтсбургом» 12.04.2026, 9:04

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Алексей Протас впервые забросил с передачи брата Ильи.

Регулярный матч чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» (6:3) был примечателен тем, что Алексей и Илья Протасы набрали 5 очков на двоих, а Илья Соловьев вернулся в состав хозяев после 11 матчей вне заявки, пишет «Прессбол».

Питтсбург — Вашингтон — 3:6 (0:0, 3:4, 0:2, 0:0)

На 22-й минуте «Вашингтон» открыл счет. Алексей Протас впервые забросил с передачи брата Ильи. Старший Протас забросил 25-ю шайбу в сезоне. 23 из них были забиты в равных составах.

Позже белорусы набрали вторые очки в матче. Том Уилсон забил с передач Алексея (1+1) и Ильи (0+2) Протасов, после чего счет стал 3:2 в пользу столичной команды.

На 46-й минуте матча с «Питтсбургом» Илья Протас реализовал большинство с передач Коула Хатсона и Дилана Строума и забросил свою первую шайбу в НХЛ. Белорусский форвард набрал третье очко в поединке (1+2) и оформил первый в карьере матч с несколькими очками.

Илья Соловьев провел на льду 15 минут 42 секунды, нанес 1 бросок (мимо ворот), сделал 1 блок-шот, применил 2 силовых приема, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-2».

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф. После 80 матчей у «Кэпиталз» 91 очко и 10-е место на Востоке. «Питтсбург Пингвинз» после 80 сыгранных матчей имеет в активе 98 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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