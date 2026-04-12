В армии США подтвердили проход боевых кораблей в Ормузском проливе

В армии США подтвердили проход боевых кораблей в Ормузском проливе9
- 12.04.2026, 9:10
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И анонсировали переброску новых сил.
В армии США подтвердили информацию о проходе американских боевых кораблей в Ормузском проливе, о чем СМИ писали в субботу.
Как сообщили в Центральном командовании, в проходе по проливу принимали участие эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, вооруженные управляемыми ракетами.
В сообщении говорится, что маневры кораблей являются частью более масштабной миссии, целью которой является полная очистка пролива от установленных иранскими военными мин.
В командовании отметили стратегическое значение Ормузского пролива для международной торговли и экономического процветания и анонсировали переброску дополнительных сил в регион.
В частности, к операции по разминированию присоединятся беспилотники.