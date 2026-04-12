Мадьяр накануне выборов собрал аншлаг на митинге в городе-оплоте Орбана 3 12.04.2026, 9:28

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«Тиса» перехватила политическое лидерство у «Фидес» в Дебрецене.

Оппозиционная венгерская партия «Тиса» и провластная «Фидес» завершили в субботу предвыборные кампании. Финальный митинг сторонников лидера «Тисы» Петера Мадьяра состоялся в Дебрецене и собрал аншлаг.

Как сообщает telex.hu, Университетская площадь в Дебрецене, где вчера вечером собрались сторонники «Тисы», оказалась забита до отказа.

«Мы впервые участвуем в политическом мероприятии, никогда в жизни не были на подобных», - рассказали журналистам 30-летняя женщина и ее сестра. Они приехали сюда из Тегласа, расположенного в 20 километрах отсюда, чтобы, как они выразились, «поддержать смену режима».

Прибывший на митинг Мадьяр первым делом отметил огромное количество присутствующих. «Университетская площадь полна, вас здесь так много, большое вам спасибо», – сказал он, пробираясь к сцене. Свое выступление он начал с того, что в этот день в 1693 году Леопольд I даровал Дебрецену статус свободного королевского города, а также объявил, что «Тиса» перехватила политическое лидерство у «Фидес».

«Два года назад не только члены партии «Фидес», но и люди, говорившие правду в столице, улыбались и смеялись над нами, когда мы говорили, что станем самой сильной политической силой в стране. Сколько раз мы уже слышали, что сельская местность, деревня, уездный центр принадлежат «Фидес»? Что голоса религиозных людей, сельских жителей и государственных служащих принадлежат «Фидес»?» – спросил политик.

По его словам, «Тиса» за последние два года доказала, что это не так, потому что каждый голосует, за кого хочет. Мадьяр пообещал, что завтра его политическая сила покажет, что Венгрия – это страна Стефана, «Пятидесятишестидесятников» и «Мартовской молодежи». «Это наша родина, завтра мы вернем себе эту прекрасную страну», – добавил он.

Мадьяр также рассказал, что ему известно о планах «Фидес» провести в день выборов «операцию под ложным флагом», чтобы инициировать судебное разбирательство и попытаться добиться аннулирования результатов выборов.

В связи с этим он призвал полицию и спецслужбы действовать в соответствии с присягой. Кроме того, Мадьяр сообщил, что как только он получит мандат от избирателей, начнет расследование российского влияния.

В частности, будет начато расследование против главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который, как писали, СМИ регулярно информировал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о принимаемых внутри ЕС решениях.

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