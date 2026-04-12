Ученые: Людей, которые много говорят о планах, объединяет одна вещь 4 12.04.2026, 9:43

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Психологи описали менее очевидную сторону этого процесса.

Существует распространенное убеждение, что говорить о своих целях – это полезно. Считается, что такие разговоры усиливают мотивацию, создают чувство ответственности и помогают двигаться вперед.

Но психология описывает другую, менее очевидную сторону этого процесса, пишет Veg Out.

Люди, которые активно делятся своими планами, не всегда оказываются более мотивированными. В некоторых случаях происходит обратное: чем больше человек говорит о цели, тем меньше вероятность, что он доведет ее до конечного результата. И дело не в отсутствии намерений, а в том, как на это реагирует мозг, сказано в материале.

Когда человек озвучивает свои планы, мозг может воспринимать это как частичное выполнение задачи. Сам факт того, что цель сформулирована и проговорена, создает ощущение завершенности. Возникает легкое чувство удовлетворения – как будто первый шаг уже сделан, хотя реальных действий еще не было, отмечается в публикации.

Это ощущение может быть обманчивым. Вместо того чтобы усиливать стремление к действию, оно снижает внутреннее напряжение, которое обычно и заставляет двигаться вперед. В результате пропадает та самая «неудовлетворенность», которая подталкивает к работе, сообщается в статье.

Кроме того, важную роль играет социальный фактор. Когда человек делится своими целями, он часто получает поддержку, одобрение или даже восхищение. Эти реакции дают быстрый эмоциональный отклик – своего рода награду, которая обычно должна приходить после достижения результата, отмечается в материале.

Проблема в том, что эта награда приходит слишком рано. Человек получает ощущение признания еще до того, как что-либо сделал. И в какой-то момент мотивация начинает снижаться, потому что часть желаемого уже как будто получена.

Есть и еще один эффект: после того как цель озвучена, возникает ощущение обязательства перед другими. Но это обязательство не всегда работает как стимул. Иногда оно, наоборот, создает дополнительное давление, которое мешает сосредоточиться и делает процесс менее устойчивым, говорится в статье.

Как добиваться результатов, а не просто говорить о них

Люди, которые добиваются результатов, часто действуют иначе. Они могут держать свои планы при себе или делиться ими ограниченно – не потому что боятся говорить, а потому что понимают, как работает внутренняя мотивация. Для них важнее не обсуждение цели, а действия, которые к ней ведут. Они сохраняют внутреннее напряжение и используют его как ресурс, а не «разряжают» его через разговоры, отмечается в материале.

Это не означает, что говорить о планах всегда вредно. В некоторых случаях – например, когда речь идет о четких обязательствах или совместной работе – обсуждение может быть полезным. Но когда цель только формируется и требует усилий, излишняя открытость может сыграть против самого человека, пишет издание.

В конечном счете дело не в том, чтобы полностью отказаться от разговоров о целях, а в том, чтобы понимать их эффект. Иногда молчание и последовательные действия оказываются куда более эффективными, чем самые вдохновляющие слова.

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