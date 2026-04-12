Православные празднуют Пасху: репортаж из деревянной церкви в Неманице 2 12.04.2026, 10:46

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Многие белорусы начали сегодня день со слов «Христос воскрес!».

«Христос воскрес!» — с таких слов многие белорусы сегодня начнут день. В это апрельское воскресенье православные празднуют Пасху — важный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса и победе света над тьмой. Накануне верующие освящают яйца, соль, хлеб, мясо и сдобу, а также идут на торжественные богослужения.

Фотограф Onlíner Максим Малиновский съездил на одно из них — в храм Святых Апостолов Петра и Павла, который находится в агрогородке Неманица в Борисовском районе. О том, как это было, рассказываем в нашем репортаже.

История знакомства с храмом в Неманице началась летом 2025 года. Тогда журналисты Onlíner приехали в небольшую деревянную церковь, чтобы посмотреть, как местные энтузиасты обновляют там престол — стол в центре алтаря, самое священное место в православном храме.

— В 2024 году мой напарник по работе в крестном ходе познакомился с настоятелем храма в Неманице. Тот спросил у него, не можем ли мы сделать для церкви иконостас и облачение на престол. Мы согласились. В итоге справились с задачей примерно за пять месяцев. Деньги за свою работу не брали, только за сами материалы, — рассказывает ремесленник Андрей Пристром.

У них с напарником Андреем есть столярная мастерская «Ясень Пень», которая находится в деревне Будагово, под Жодино. И это не единственный проект ремесленников, который они сделали на благотворительной основе.

Сейчас, например, мужчины работают над иконостасом для храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Остров.

— Это уникальная вещь! Мы для него разрабатывали специальный проект, вы такого нигде не увидите. Иконостас будет выполнен в традиционном византийском стиле, а украшен белорусским орнаментом. Закончить планируем этим летом, — дополняет Андрей.

Что ж, хороший повод, чтобы через несколько месяцев опять вернуться в эти края. А пока посмотрим, как же все-таки проходит ночная пасхальная служба в Неманице.

Впервые этот агрогородок упоминается как местечко в 1670 году. Тогда здесь уже существовала церковь, изначально униатская, а с 1795 года — православная, освященная в честь святых апостолов Петра и Павла. Храм дважды горел: в 1812 году был подожжен французами, а в XX веке, после закрытия и использования под амбар и контору, сгорел окончательно вместе с колхозными документами, после чего на его месте построили клуб. Почти столетие в Неманице не было церкви, однако в последние годы по инициативе настоятеля прихода Святой Живоначальной Троицы города Борисова протоиерея Георгия Тюхлова здесь была организована молитвенная комната, ставшая центром духовной жизни. А в 2023—2024 годах в агрогородке был построен и освящен новый православный храм.

Площадь церкви небольшая, но внутри уютно и места хватило всем. В храм пришли около 40 человек, атмосфера получилась очень камерной. Службу проводил настоятель храма отец Игорь. Первая ее часть — полунощница — проходила в здании.

А вот и тот самый иконостас, который делали ремесленники.

Около полуночи верующие с зажженными свечами выходят из храма и совершают крестный ход — торжественное шествие вокруг церкви под звон колоколов.

После крестного хода все возвращаются в храм на пасхальную утреню и божественную литургию.

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