Выборы в Венгрии: почему Мадьяр может победить Орбана 1 12.04.2026, 10:57

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Успех лидера оппозиции связан с тем, что он тщательно изучил ошибки своих предшественников.

12 мая проходят парламентские выборы в Венгрии, лидером опросов является партия Петера Мадьяра – политика, который превратился из государственного служащего среднего звена в главную угрозу для правительства Виктора Орбана, пишет Politico.

Он возглавил партию «Тиса» в 2024-м и сумел объединить избирателей, которые стремятся положить конец 16-летнему правлению партии «Фидес». Победа Мадьяра может изменить роль Венгрии в Европе, уменьшить ее приверженность Москве и восстановить позиции как предсказуемого партнера в ЕС и НАТО.

От члена партии Орбана до обличителя

Политический капитал Мадьяра связан с его прошлым. Он вырос в посткоммунистической, христианско-демократической интеллектуальной среде: его отец был юристом, мать – высокопоставленным чиновником Верховного суда, а дедушка – телевизионным комментатором по правовым вопросам.

Во время студенческих лет в Германии Мадьяр познакомился с нынешним руководителем аппарата премьер-министра Гергели Гуляшем и присоединился к партии Орбана «Фидес». В течение длительного времени Мадьяр оставался в тени, тогда как его бывшая жена Юдит Варга поднялась до должности министра юстиции в правительстве Орбана.

Мадьяр неоднократно пытался получить высшие должности в правительстве, но ему не удалось. «Министры всегда отказывали, потому что он был слишком амбициозным и независимым», – отметил Миклош Сюкешд, политолог из Копенгагенского университета.

Разрыв с системой произошел после того, как в январе 2023 года Мадьяр тайно записал тогдашнюю жену Юдит Варгу. На пленках она рассказывала о вмешательстве чиновников в коррупционное дело. Хотя в марте того же года Мадьяр и Варга развелись, он месяцами хранил запись как «страховку» на случай конфликта с режимом.

Возможность появилась в феврале 2024-го, когда из-за сексуального скандала вокруг детского дома в городе Бичке Варга и президент Каталин Новак вынуждены были уйти в отставку. Тогда Мадьяр обнародовал аудиозапись и публично обвинил правительство в системной коррупции.

«Его привлекательность – в том, что он воспринимается как инсайдер, который ранее знал этих людей, сидел в первом ряду системы Орбана», – утверждает Каталин Чех, внефракционный депутат венгерского парламента.

Тишина в отношении Украины и зачистка оппозиции

Политический успех кампании Мадьяра связан с тем, что он тщательно изучил ошибки своих предшественников, в частности Петера Марки-Зая, который потерпел поражение от Орбана в 2022 году, отмечает Politico.

Ошибкой Марки-Зая стало его заявление перед вторжением РФ в 2022-м, что Венгрия могла бы отправить солдат в Украину, если так решит НАТО. Эту фразу провластные СМИ использовали, чтобы обвинить оппозицию в желании втянуть страну в войну. Научившись на этом, Мадьяр избегает дебатов относительно международной поддержки Украины: он выступает против ускоренного вступления Киева в ЕС и поставок оружия.

Еще один стратегический шаг – отказ от создания широких коалиций. Вместо этого Мадьяр заставил все другие оппозиционные партии снять своих кандидатов, обвиняя их в помощи Орбану в случае отказа. В частности, он опасался, что люди с политическим прошлым могут оказаться саботажниками, которые тайно сотрудничают с Орбаном.

Кандидаты, которые отказались сниматься с выборов, заявляют, что столкнулись с онлайн-преследованием со стороны сторонников «Тисы», а сама партия Мадьяра дополнительно оспаривала регистрацию некоторых конкурентов в суде.

Для защиты от медийных атак «Фидес» Мадьяр ввел контроль и централизацию над коммуникациями внутри собственной партии. В частности, ввел запрет на общение со СМИ для большинства членов партии. Ограничение каналов партийной коммуникации является очень разумным, поскольку это оставляет меньше оснований для критики, сфальсифицированных и сманипулированных записей, утверждает Марки-Зай.

Однако такой стиль руководства вызывает беспокойство даже у соратников. Партия «Тиса» начиналась как динамичный «стартап», впоследствии начала перенимать черты партии «Фидес». «Культура внутри партии стала чем-то похожей – основанной на преданности, а не на результатах», – рассказал Деже Фаркаш, предприниматель и один из основателей партии «Тиса». Сам Мадьяр в 2024 году называл свою партию «театром одного актера».

Венгры готовы голосовать «даже за козу»

Популярность Мадьяра выросла не только благодаря его риторике, но и из-за экономической слабости Венгрии, высокой инфляции и кризиса стоимости жизни. Люди возмущаются из-за повсеместной коррупции в правительстве.

Для многих венгров Мадьяр стал протестным инструментом. «Мы не голосуем за «Тису», мы голосуем против «Фидес». Венгры на этом этапе проголосовали бы за козу, если бы она баллотировалась», – заявила Тимеа Сабо, депутат венгерского парламента от Партии зеленых.

В то же время Мадьяр демонстрирует исключительную выносливость, способен объезжать до шести городов в день и эффективно использует социальные сети для прямого контакта с избирателями. «Он владеет языком алгоритмов, но создает доверие лично», – объяснил Мартон Хайду, руководитель отдела по вопросам ЕС партии «Тиса» и кандидат в депутаты.

Сейчас Мадьяр является наиболее вероятным кандидатом на смену Орбана. Однако его успех держится на ожидании быстрых изменений: отправлении коррумпированных чиновников за решетку и восстановлении демократии. Давление, которое на него оказывается, высокое.

«Эти волны также готовы раздавить его, если он не выполнит своих обещаний», – предупредил Марки-Зай. Однако если Мадьяру это удастся, бывшие лидеры оппозиции даже обещают поставить ему памятник, отмечает Politico.

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