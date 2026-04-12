Партизаны уничтожили тепловоз в Ростовской области РФ 1 12.04.2026, 11:01

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Эшелоны застряли в тылу, военные поставки сорваны.

Агенты «Атеш» провели очередную успешную диверсию на железной дороге РФ. В Ростовской области они уничтожили тепловоз, он не подлежит восстановлению.

Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющем важное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении. Подробности сообщили в «Атеш».

Подробности уничтожения тепловоза

В «Атеш» заявили об очередном ударе по снабжению ВС РФ на Запорожском направлении.

«Агенты нашего движения провели успешную диверсию в районе железнодорожной станции Лиховской в Ростовской области. Тепловоз полностью уничтожен — восстановлению не подлежит», – отметили в движении, сопроводив сообщение соответствующим видео.

На опубликованных кадрах агенты «Атеш» щедро поливают приборы в кабине тепловоза горючей смесью, а потом поджигают ее.

В движении назвали Лиховской узел «ключевой точкой транзита военных грузов на Запорожское направление».

«Через него проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для путинской армии, действующей в зоне активных боёв. Прямой ущерб от уничтожения локомотива — свыше $150 000. Но реальная цена для РФ куда выше: РЖД уже испытывают острую нехватку рабочих тепловозов, а восстановительный ресурс практически исчерпан. Каждая единица тяги на счету — и теперь её нет», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» подчеркнули, что выведение локомотива из строя заблокировало движение составов на участке.

«Эшелоны застряли в тылу, поставки сорваны. Пока РЖД ищут замену, российские подразделения на передовой остаются без обещанного пополнения боезапаса. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!» – резюмировали в движении.

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