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Трамп пообещал Китаю «большие проблемы»

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  • 12.04.2026, 11:30
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Трамп пообещал Китаю «большие проблемы»
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

США подозревают КНР в подготовке военной помощи Ирану.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщение американской разведки о возможной подготовке Китаем поставок вооружений в Иран. По данным CNN, Вашингтон рассматривает такой сценарий как серьезную эскалацию, способную повлиять на ход двухнедельного перемирия.

Трамп заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае передачи оружия Тегерану.

«Если Китай это сделает, у него будут большие проблемы, понятно?» — подчеркнул президент США.

Он также не уточнил, обсуждал ли этот вопрос с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в начале следующего месяца. По информации CNN, американская разведка считает, что Китай может готовить поставки систем ПВО Ирану, несмотря на официальные опровержения Пекина.

Источники телеканала утверждают, что Пекин якобы пытается организовать передачу вооружений через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах MANPADS, которые представляют угрозу для американской авиации и могут быть использованы в случае срыва перемирия.

В посольстве Китая в Вашингтоне отвергли обвинения, заявив, что Пекин «не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта», и призвали США «воздержаться от безосновательных обвинений».

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