В апреле белорусов ждут четырехдневные каникулы 12.04.2026, 11:52

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А в мае — еще одни большие выходные.

В апреле белорусов ждут четырехдневные каникулы, а потом в мае — еще одни большие выходные. Это приятный бонус для сотрудников, но он может отразиться на других рабочих моментах, пишет Onliner.

Сколько в этом году больших выходных?

В этом году нам повезло с рабочим календарем чуть меньше, чем в 2025-м. Январские большие выходные вы уже наверняка забыли, а тем временем в нашем распоряжении в этом году остался всего один большой уик-энд.

Вот все даты, когда сможем отдохнуть больше обычного:

18—21 апреля (понедельник, 20 апреля, переносится на субботу, 25 апреля);

1—3 мая;

3—5 июля;

25—27 декабря.

Что делать с субботником?

18 апреля — это в текущем году не только начало больших выходных, но и день, когда назначен республиканский субботник. Что делать, если у работника уже свои планы?

На практике обычно ищут компромисс с нанимателем, чтобы не усложнять отношения. Желание провести выходные для себя понятно, но и субботники — привычная для многих компаний история, поэтому обычно стороны договариваются и находят удобный вариант.

Если работник не пришел на субботник, это не может быть причиной увольнения — по закону участие в субботнике сугубо добровольное, то есть принуждать к нему нельзя.

18 апреля не является официальным рабочим днем, по календарю это выходной, так что за прогул в этот день работника уволить не смогут.

Прогул подразумевает отсутствие работника более трех часов в течение именно рабочего дня. Поскольку суббота, 18 апреля, — выходной, то эта норма неприменима.

Даже если работник согласился выйти на субботник, а потом по какой-то причине передумал, к нему не могут применяться какие-либо санкции. Обязать участвовать в субботниках с помощью контракта, трудового договора или правил внутреннего трудового распорядка тоже нельзя.

Что, если отпуск выпал на большие выходные?

Продолжительность трудового отпуска считается в календарных днях — это значит, что учитываются субботы и воскресенья. В то же время есть нерабочие дни, которые в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Напомним календарь нерабочих дней в 2026 году:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — православное Рождество;

8 марта — Международный женский день;

21 апреля — Радуница по календарю православной конфессии;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости;

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — католическое Рождество.

Например, если вы возьмете отпуск с 13 по 26 апреля, то используете 13 дней, хотя фактически не будете работать 14. А все потому, что внутри отпуска вам попался один праздничный нерабочий день.

Праздничный нерабочий день не может быть первым днем отпуска. Это значит, что у вас не получится отправиться отдыхать с 21 апреля или 1 мая, в заявлении должна быть указана дата на день раньше или на день позже праздничного нерабочего дня.

Стоит обратить внимание, что Пасха не является утвержденным нерабочим днем. То есть это просто обычный день отпуска.

И если праздничный нерабочий день из списка выше пришелся на субботу или воскресенье, он точно так же не будет включаться в дни отпуска.

При этом дни переносов включаются в отпуск и оплачиваются, как и обычные дни.

Продлят ли отпуск за свой счет, если были большие выходные?

Нет. Праздничные дни, объявленные нерабочими, не включаются в число календарных дней, если речь идет именно о трудовом отпуске, а не социальном.

Поэтому, например, если вы берете семь дней отпуска за свой счет с 16 апреля и в него попадает Радуница (21 апреля), то на вас это никак не влияет, вы выходите на работу 23 апреля.

Однако если вы берете семь дней трудового отпуска с 16 апреля, то приступить к рабочим обязанностям вы должны будете 24-го числа (так как Радуница является нерабочим днем и не включается в число дней отпуска).

Нужно ли отрабатывать перенос, если я был(а) в отпуске?

Если работник находился в отпуске и не мог работать в тот день, который объявили выходным, то и перенос его не касается.

Это значит, что если 20 апреля вы будете в отпуске (не важно, в трудовом или за свой счет), то 25-го числа вам не нужно будет выходить на работу.

А что, если был больничный?

Если работник находился на больничном в день, который объявлен выходным с отработкой в другой день, то ему тоже не придется его отрабатывать.

Выгодно ли брать отпуск в месяце с длинными выходными?

Зависит от ваших целей.

Когда вы работаете, то оплачиваются только рабочие дни, а когда отдыхаете, то отпускные рассчитываются с учетом количества дней отпуска, в который входят и выходные.

Если вы хотите получить как можно больше денег при работе по графику пятидневной недели, вам будет выгоднее взять отпуск в том месяце, где максимальное количество рабочих дней. В 2026 году из оставшихся месяцев это июнь, июль, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня).

Соответственно, для «зарабатывальщиков» будет менее выгодно отдыхать в месяцы, где меньше всего рабочих дней. В этом году таким месяцем будет май, где рабочих дней 20.

Важный момент: от года к году картина с количеством рабочих дней в конкретном месяце меняется в зависимости от праздников и переносов.

Если же ваша цель — сходить в отпуск так, чтобы легально продлить его любыми путями, а зарплата не так важна, то вам надо ориентироваться на месяцы с большими выходными, а в идеале — чтобы отпуск вписался в промежуток между ними.

Так, в текущем году, исходя из этих соображений, было бы выгодно взять отпуск между апрельскими и майскими большими выходными. Еще один вариант — пойти в отпуск с 6 июля или 28 декабря (перед этим вы уже успеете отдохнуть три дня за счет выходных для всей страны).

Вывод: если важнее деньги — выгоднее брать отпуск в месяцах с бóльшим количеством рабочих дней.

Если в приоритете отдых — лучше подстраивать отпуск под длинные выходные, чтобы получить больше свободного времени.

Можно ли всегда присоединять отпуск к большим выходным?

Даты отпуска устанавливаются по договоренности между работником и нанимателем. В теории у вас может не быть ограничений, чтобы выбирать удобные для себя даты.

Но одна из частей отпуска обязательно должна составлять не менее 14 дней. Отпуск может быть разделен на две части, если в коллективном договоре или соглашении не прописаны другие условия (например, что его можно делить на три части).

Если ваш наниматель не против, все части отпуска могут соседствовать с большими выходными. Другой вопрос — в специфике вашей работы и пожеланиях ваших коллег: велика вероятность, что в отпуск не смогут отправиться сразу несколько человек, выполняющих одну и ту же работу.

Что ждать от выходных в 2027 году?

Пока можно только предполагать, каким будет календарь после утверждения правительством графика переносов на 2027 год. Но уже сейчас можно отметить, что выходной 2 января, выпадающий на субботу, пропадет. Выходной 7 января приходится на четверг, поэтому 8 января могут перенести на следующую субботу, чтобы устроить три дня выходных подряд.

8 марта выпадает на понедельник, а вот 1 и 9 мая — это суббота и воскресенье, тут не повезло. Но зато Радуница у православных будет 11 мая, так что без майских каникул не останемся.

3 июля — это суббота, 7 ноября — воскресенье, 25 декабря тоже выпадает на субботу. Выходит, во второй половине года будем усиленно работать, а не отдыхать.

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