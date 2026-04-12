Польша приступила к строительству нового заграждения на границе с Беларусью

Польша приступила к строительству нового заграждения на границе с Беларусью4
- 12.04.2026, 12:03
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Цель – укрепить уже построенную ограду.
На польско-белорусской границе началось строительство специального барьера, цель которого – укрепить уже построенную ограду.
Об этом сообщает RMF24.
Как стало известно польскому радио, речь идет о четырехметровом сетчатом ограждении вдоль технической дороги, увенчанном колючей проволокой, а также о дополнительных витках проволоки и двухметровом ограждении со стороны леса, которое должно защищать животных от ранений.
Комендант Подляшского отдела пограничной службы генерал Славомир Клекотка отметил, что строительство ограждения стартовало одновременно в пяти местах, и ежедневно ограждение постепенно удлиняется. Материалы закупила пограничная служба, а работы выполняют военные инженерных войск.
«Мы начали с наиболее критичных для нас мест. Мы определили их с учетом возможных попыток незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются попасть в нашу страну нелегально», – сказал он.
По словам коменданта, новая инфраструктура должна замедлить попытки нелегального пересечения границы мигрантами.
«Это даст нам время на реакцию. Здесь уже будет значительно больше шансов задержать этих людей и лишить их инструментов, ведь все будет происходить уже полностью на польской территории», – добавил он.
Как отмечается, заграждение планируется возвести вдоль всего 186-километрового участка границы в Подляском воеводстве. Завершение строительства запланировано на конец весны.
В начале месяца Польша еще на три месяца продлила действие решения о «буферной зоне» на границе с Беларусью, установленной для усиленного контроля безопасности.
А Министерство внутренних дел Польши сообщило о почти 96%-ном снижении количества попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.
Ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута при содействии белорусских властей летом 2021 года.