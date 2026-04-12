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Sky News: Переговоры Ирана с США сорвались из-за двух-трех важных вопросов

  • 12.04.2026, 12:09
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Sky News: Переговоры Ирана с США сорвались из-за двух-трех важных вопросов

Обсуждалась в том числе ситуация в Ормузском проливе.

Мирные переговоры между Ираном и США сорвались из-за «разногласий по двум-трем важным вопросам». Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, пишет Sky News.

«В итоге переговоры не привели к соглашению», – заявил пресс-секретарь Эсмаил Багаи в интервью иранскому государственному телевидению.

Он не уточнил, какие именно проблемы это были.

Багаи сказал, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана «фактически достигли взаимопонимания».

По словам пресс-секретаря, они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, хотя он не уточнил, шла ли речь о ядерном оружии.

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