Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы 8 12.04.2026, 12:13

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Такие денежные приметы «действуют» только один раз в году.

Пасха - большой и светлый праздник. В этот день можно привлечь удачу, здоровье, любовь и деньги.

Как отмечают эксперты, издавна есть только один ритуал, который помогал стать человеку богаче и жить в достатке, пишет glavred.info.

На Пасху в церкви купите четное количество свечей, принесите в дом и разложите по парам. Свяжите свечи красной ниткой и произносите заговор на деньги: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дай мне, Господи, полон дом друзей и полную казну денег. Пусть мое богатство будет всем во благо. Аминь". Такой ритуал проводили всего один раз в год.

После чего стоит помочь нуждающимся деньгами, тогда вас ждет денежная прибыль весь год.

Чтобы в вашем доме всегда были деньги, стоит рано утром умыться серебряной водой. Вечером положите в бутылку с водой серебряную монету и возьмите с собой в церковь. Утром, после богослужения, каждый из членов семью должен трижды умыться этой водой.

Эксперты выделили еще один ритуал на Пасху. Утром, в обед и вечером нужно пересчитать все деньги в доме. Таким образом вы сможете приумножить свои финансы.

Денежные приметы на Пасху

Чтобы не выбросить удачу из дома, нельзя после заката солнца перед Пасхой выносить мусор. Чтобы желание исполнилось на Пасху, нужно съесть освященное яблоко на Пасху.

Чтобы деньги всегда были в вашем кошельке, не выбрасывайте пасхальные крошки в мусор, а покормите птиц.

Чтобы ваша жизнь быстрее изменилась к лучшему, можно раздать паски и крашенки нуждающимся.

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