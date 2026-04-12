Как в Беларуси за последние пять лет поменялись цены на летний отдых на море 1 12.04.2026, 12:32

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Сравнение цен на путевки впечатляет.

Цены на путевки на море за последние пять лет выросли плюс-минус вдвое. Об этом Наталия Назарова, руководитель одного из офисов продаж туроператора FUN&SUN в Беларуси, рассказала изданию «Точка».

По словам Назаровой, в 2020—2023 годах отдых для одного человека в Египте обходился в 500 долларов. С того времени сумма увеличилась до 800−1000 долларов.

Путевка в Турцию стоила около 470 долларов, сейчас — от 1200 до 1400 долларов.

Рост, по словам собеседницы, объясняется не только инфляцией, но и изменением длительности перелетов: появилась необходимость огибать закрытое воздушное пространство — как Украины, так и Евросоюза. Плюс возросла стоимость топлива.

Существует вариант сэкономить и выбрать «горящие» путевки. Например, при покупке путевки в Египет на апрель можно сэкономить до 860 долларов (десять ночей, два человека, «все включено»). Приблизительно на 100 долларов дешевле может обойтись путешествие в Санью (Китай, остров Хайнань). Впрочем, пять лет назад цены на «горящие» туры были, разумеется, еще ниже.

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