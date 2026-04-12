Вашингтон стоит перед выбором 1 12.04.2026, 12:40

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Эксперты рассказали, как ограничить доходы диктаторских режимов и стабилизировать цены на нефть.

Вскоре истекают временные исключения из санкций, позволяющие России и Ирану продавать нефть на мировых рынках: 11 апреля — для российской нефти, 19 апреля — для иранской. Эти меры ранее были введены для стабилизации глобального рынка и снижения цен на фоне перебоев поставок, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, по оценкам аналитиков, эффект оказался крайне слабым. Несмотря на временное увеличение поставок, цены на нефть продолжили рост из-за нестабильности на Ближнем Востоке и опасений перебоев в экспорте. При этом доходы России и Ирана от продажи нефти, по данным оценок, увеличиваются на сотни миллионов долларов в день, что усиливает их финансовые возможности.

На этом фоне обсуждается возможное продление разрешения. Вместе с тем эксперты предлагают альтернативный подход, который позволил бы одновременно сдерживать цены и ограничивать доходы Москвы и Тегерана.

В отношении России предлагается вернуть и усилить механизм ценового потолка, введенного странами G7 в 2022 году. Он ограничивает цену, по которой российская нефть может продаваться, сохраняя ее поставки на рынок. По мнению сторонников идеи, ослабление контроля снизило эффективность санкций и позволило России увеличить доходы.

Для Ирана рассматривается восстановление системы, при которой доходы от продажи нефти поступают не напрямую Тегерану, а на специальные счета в странах-импортерах. Эти средства могут использоваться только на закупку гуманитарных товаров, таких как продовольствие и медикаменты.

Эксперты отмечают, что подобные механизмы ранее применялись и позволяли сохранять ограниченный экспорт при сохранении санкционного давления.

Вашингтон стоит перед выбором — либо продлить действующие исключения, либо вернуться к более жестким инструментам контроля, включая ценовой потолок и специальные схемы расчетов, чтобы сохранить влияние на Россию и Иран на фоне нестабильного мирового нефтяного рынка.

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