Закат Орбана Телеграм-канал «Сито Сократа»

12.04.2026, 13:30

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Фото: Getty Images

Концентрация власти стала ловушкой.

Венгрия, долгое время считавшаяся «безопасной гаванью» для правого популизма в Европе, входит в зону беспрецедентной политической турбулентности. Спустя почти полтора десятилетия доминирования Виктора Орбана и его партии «Фидес» фундамент его власти начал давать глубокие трещины. Совокупность факторов, от токсичной дружбы с Кремлем до внутреннего разложения партийной элиты, делает вероятность проигрыша Орбана на ближайших выборах не просто гипотезой, а наиболее вероятным сценарием развития событий.

Курс на «нелиберальную демократию», провозглашенный Орбаном, достиг своего логического предела. Создание «Офиса по защите суверенитета» (Szuverenitásvédelmi Hivatal) и планомерное уничтожение независимых СМИ (через холдинг KESMA) превратили Венгрию в страну с «гибридным режимом электоральной автократии», как это официально классифицирует Европарламент.

Однако эта концентрация власти стала ловушкой. Однако сверхцентрализация лишила систему гибкости. Орбан больше не получает объективной информации, окружив себя лоялистами, которые боятся сообщать о реальном положении дел. Это привело к серии катастрофических ошибок: от неадекватной оценки инфляции (самой высокой в ЕС) до провальной коммуникации по делу о помиловании пособника педофила, которое в 2024 году вывело на улицы сотни тысяч протестующих.

Внешняя политика Орбана, ориентированная на Москву, превратилась из «прагматичного балансирования» в экзистенциальную угрозу для будущего страны. Венгрия оказалась в полной изоляции внутри ЕС и НАТО.

Постоянное блокирование помощи Украине и демонстративные визиты в Москву, как то «миссия мира», которая была воспринята в Европе как акт предательства, лишили Орбана союзников даже в лице Польши и «Вышеградской четверки».

Экономическая плата за верность Путину огромна: миллиарды евро из фондов ЕС остаются замороженными из-за проблем с верховенством закона. Для рядового венгра «дружба с Кремлем» сегодня ассоциируется не с дешевым газом, а с отсутствием европейских инвестиций и ростом цен.

Самый опасный симптом для режима состоит в дестанцировании части партийной элиты и технократов от лидера. Феномен Петера Мадьяра и его партии TISZA наглядно показал, что внутри системы «NER», т.н. Системы национального сотрудничества, созрел мощный запрос на перемены. Мадьяр был плоть от плоти «Фидес», и его успех свидетельствует о том, что умеренное крыло партии и бизнес-круги больше не хотят ассоциироваться с радикализирующимся и «бронзовеющим» вождем.

Осознавая реальную угрозу проигрыша, аппарат Орбана все чаще прибегает к манипуляциям. Речь идет не только о классическом «джерримендеринге», но и о прямом использовании административного ресурса. Согласно отчетам ОБСЕ и расследованиям венгерских правозащитников, на последних выборах фиксировались: массовый подкуп избирателей в бедных сельских районах; использование баз данных государственных органов для адресной пропаганды «Фидес»; создание «фиктивных адресов» для голосования, он же «избирательный туризм» из приграничных районов.

Однако, как показывает опыт других стран региона, когда протестная волна достигает критической массы, даже отлаженная машина фальсификаций перестает работать.

Наконец, нельзя игнорировать психологический аспект. Наблюдатели отмечают серьезную личностную трансформацию Орбана. Потеря им адекватности отталкивает городской средний класс, который хочет видеть во главе страны современного европейского лидера, а не устаревшего автократа, застрявшего в геополитических битвах прошлого века.

Вероятность поражения Виктора Орбана сегодня выше, чем когда-либо за последние 14 лет. Сочетание внутреннего раскола, внешнеполитической токсичности и экономической некомпетентности делает его режим крайне уязвимым. Венгрия стоит на пороге перемен, и никакие фальсификации не смогут скрыть тот факт, что время Орбана истекло.

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