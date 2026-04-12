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В Венгрии проголосовали уже почти 40% избирателей

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  • 12.04.2026, 13:46
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В Венгрии проголосовали уже почти 40% избирателей
Фото: Telex

Явка продолжает бить рекорды.

По состоянию на 11:00 (12:00 по Минску) 12 апреля явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии составляет почти 38%.

Об этом пишет Telex.

Ранее, в 09:00, явка достигала 16,89%, тогда как в 7:00 утра – 3,46%. По состоянию на 11:00 явка составляет 37,98%.

Для сравнения, на предыдущих выборах четыре года назад показатели были ниже, а нынешняя утренняя активность почти вдвое превышает тогдашний уровень.

В 2002 году, во время выборов с самой высокой зафиксированной явкой, во втором туре по состоянию на 11:00 проголосовали 30,27% избирателей.

Аналитик Матяш Боди из Választási Földrajz назвал показатель по состоянию на 11:00 ключевым индикатором хода выборов. Ранее он прогнозировал, что общая явка может достичь 75–80%.

СМИ публикуют фотографии с избирательных участков. Например, в Будапеште, как свидетельствуют фото, люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах.

Фото: Telex
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