В Венгрии проголосовали уже почти 40% избирателей

В Венгрии проголосовали уже почти 40% избирателей2
- 12.04.2026, 13:46
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Явка продолжает бить рекорды.
По состоянию на 11:00 (12:00 по Минску) 12 апреля явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии составляет почти 38%.
Об этом пишет Telex.
Ранее, в 09:00, явка достигала 16,89%, тогда как в 7:00 утра – 3,46%. По состоянию на 11:00 явка составляет 37,98%.
Для сравнения, на предыдущих выборах четыре года назад показатели были ниже, а нынешняя утренняя активность почти вдвое превышает тогдашний уровень.
В 2002 году, во время выборов с самой высокой зафиксированной явкой, во втором туре по состоянию на 11:00 проголосовали 30,27% избирателей.
Аналитик Матяш Боди из Választási Földrajz назвал показатель по состоянию на 11:00 ключевым индикатором хода выборов. Ранее он прогнозировал, что общая явка может достичь 75–80%.
СМИ публикуют фотографии с избирательных участков. Например, в Будапеште, как свидетельствуют фото, люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах.