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«Рептилоиды уже захватили «Роскосмос» и шлют сигналы своим»

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  • Василь Верас, «Салідарнасць»
  • 12.04.2026, 14:28
  • 10,016
«Рептилоиды уже захватили «Роскосмос» и шлют сигналы своим»

65-летие первого полета человека в космос вышло довольно забавным.

РФ, считающая себя правопреемницей СССР и, как следствие, триумфа, связанного с полетом Юрия Гагарина, отметила эту дату с размахом. Там по распоряжению Владимира Путина организовали целую «Неделю космоса», в рамках которой состоялись Российский космический форум, аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» (с участием Filatov & Karas, Bearwolf, Тоси Чайкиной и других максимально звездных артистов), тематические занятия в школах «Разговоры о важном» и ветеранский теннисный турнир «Ракета Байконура».

Американцы скромно облетели вокруг Луны.

Но разве это достижение? Вот Путин анонсировал, что россияне отправят миссию на Марс и высадятся на Луне… еще в 2019 году.

Кстати, аккурат на этой неделе стало известно, что запуск российских космических станций «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» отложен – на 2032–2036 годы. И это не все переносы.

На этом фоне чрезвычайно убедительно звучат слова заместителя генерального директора «Роскосмоса» по производству Григория Максимова:

«В ближайшие три-четыре года мы заложили все необходимые меры, чтобы не только догнать, но и войти в лидирующую тройку мировых космических держав».

Также сейчас в РФ разрабатывают очень важный документ «Стратегия освоения Луны на период до 2060 г.» А начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина (структура «Роскосмоса») Олег Кононенко и вовсе заявил, что российские космонавты отправятся на Марс в течение 50 лет. Куда там Ходже Насреддину с его 20 годами, чтобы обучить ишака говорить и писать.

Если же говорить не о планах, а реальных достижениях, то главным в этом году у наших соседей стал, пожалуй, официальный плакат «Роскосмоса к 65-летию полета Гагарина.

Телеграм-канал Юра, прости прокомментировал этот дизайнерский шедевр:

«Изображены два четырехпалых рептилоида, которые уже захватили «Роскосмос» и шлют сигналы своим, чтоб тоже прилетали».

Василь Верас, «Салідарнасць»

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