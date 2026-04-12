Лукашенко собрался на парад 9 Мая в Москву 22 12.04.2026, 14:53

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Но есть нюанс.

Диктатор Александр Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщила его пресс-служба по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 12 апреля. Однако в официальном сообщении Кремля упоминания парада нет. Ранее появлялась информация, что он может быть отменен.

Как сообщила пресс-служба белорусского диктатора, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 апреля. Утверждается, что они обменялись поздравлениями с Пасхой, обсудили двусторонние отношения, подготовку очередного Форума регионов, а также «региональную и международную проблематику».

Также утверждается, что Александр Лукашенко подтвердил участие в параде в Москве по случаю Дня Победы.

На сайте Кремля также появилось сообщение о телефонном разговоре. В нем упоминается обмен пасхальными поздравлениями, обсуждение двустороннего сотрудничества и «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений». Однако ни слова о приглашении или подтверждении участия Лукашенко в параде 9 Мая в сообщении пресс-службы российского президента нет.

Ранее Z-блогеры и украинские мониторинговые каналы сообщали, что парад Победы в Москве в этом году может быть отменен или его наземная часть перенесена из-за угрозы ударов дальнобойными украинскими ракетами.

«Представляете, «Парад, равняйсь! Смирно!» — и объявляется ракетная опасность. Что будет твориться на площади и вокруг нее? Это будет существенный удар в медийном плане, даже если ничего не долетит», — говорил в эфире «Соловьев Live» провоенный блогер Илья Туманов.

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