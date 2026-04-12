Охрану одной из резиденций Путина резко усилили 4 12.04.2026, 21:25

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К объекту стянули ПВО, несмотря на их катастрофический дефицит на фронте.

В марте 2026 года вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили 7 новых башен с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet.com, сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что общее число систем ПВО вокруг валдайской резиденции Путина достигло 27 единиц. Согласно спутниковым снимкам, строительство сразу 7 новых башен для «Панцирей» началось 17 марта. Некоторые из них уже оснащены ЗРПК.

Журналисты обратили внимание на то, что системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра, как и башни с «Панцирями» вокруг Москвы.

Кроме того, журналисты напомнили, что ранее более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов с ЗРПК «Панцирь» были замечены на территории и по периметру особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, где россияне производят дроны «Герань».

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