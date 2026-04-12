Литва зафиксировала рекордное количество попыток перехода границы 2 12.04.2026, 16:12

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Режим Лукашенко наращивает темпы гибридных атак.

36 попыток незаконного проникновения мигрантов из третьих стран с территории Беларуси зафиксировала 11 апреля Служба охраны государственной границы Литвы, сообщает Delfi.

Отмечается, что это рекордное количество с ноября 2025-го.

В 2026 году спокойно было 73 дня из 101. В остальные дни фиксировалось от 1 до 35 попыток. С 5 апреля попытки нелегалов попасть в Литву отмечаются ежедневно.

С начала апреля пограничники зарегистрировали 200 попыток незаконного перехода из Беларуси в Литву (за тот же период 2025-го – 55; рост в 3,6 раза), с начала года – 389 (258; +50,8%).

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