Александра Саснович вышла в основную сетку турнира WTA в Штутгарте
- 12.04.2026, 16:49
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Белорусская теннисистка сыграет за главный приз — автомобиль Porsche.
Александра Саснович, вторая ракетка Беларуси, вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эти соревнования имеют призовой фонд почти в $1 миллион, пишет Smartpress.by.
Однако главным его призом являются ключи от премиального автомобиля Porsche стоимостью почти в $300 тысяч. Лидер рейтинга Арина Соболенко, четырежды игравшая в финале Штутгарта, напомним, отозвала свою заявку на участие из-за травмы.
Тем не менее белорусский интерес к соревнованиям сохранится. Он связан с белоруской Александрой Саснович. Она в финале квалификации уверенно переиграла представительницу Франции Осеан Доден - 6:1, 6:1. Встреча продлилась 53 минуты.
С кем наша теннисистка встретится в первом раунде основы, станет известно позднее.