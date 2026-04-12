В Варшаве открылась выставка Лявона Вольского 1 12.04.2026, 17:11

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Фото: Рауль Дюк / Белсат

Музыкант представил свою первую персональную экспозицию живописи.

В Варшаве 11 апреля открылась выставка живописи «Лес слышит, а поле видит» известного белорусского музыканта, писателя и художника Лявона Вольского. В экспозиции – 11 работ, которые эманируют туманами, ностальгией и таинственными смыслами. Это первая персональная выставка легенды белорусской рок-сцены. «Белсат» побывал на вернисаже.

В художественное пространство Лявона Вольского входишь, будто проникаешься внутрь «черного квадрата» («Жизнь моя – пространство» «Черный квадрат»…»), так как экспозиция скрывается за черной драпировкой. И это место клубится дымом. Или паром. А может, фимиамом... Только приблизившись к полотнам, понимаешь: должно быть туман. Впечатление такое, что он сочится из самих пейзажей на полотнах – мягких, неопределенных и немного нереальных.

«Пришлось ломать себя через колено»

Фото: Рауль Дюк / Белсат

«Как видите, мы подошли концептуально: перекрасили стены в этом углу, повесили драпировки... Мы даже подпустили тумана. Ведь Беларусь – это такая страна дымки, туманов. И в Беларуси, кроме того, это еще свойство нынешней жизни. Ведь сегодняшний день и завтрашний день – достаточно туманны. И только когда оглядываемся назад в прошлое – там все солнечно. Но впереди – все туманное, все неопределенное. Вы согласны, да?..» – спрашивал у немного затуманенных (белое и красное вино пока что вне игры) белорусов на открытии выставки Лявон Вольский.

Свой «Черный квадрат» – один из самых сильных треков альбома «Психосоматика» (2016) Лявон Вольский будет петь и на вернисаже. А до этого вспомнит прославленного супрематиста Казимира Малевича – как, возможно, единственного на свете художника, который повествуя о концепции своего искусства, «не выглядел глуповато».

Чтобы не повторять ошибок тех, кто постоянно пытается объяснять словами свои художественные идеи, Лявон Вольский был немногословен. Заявил, что выставка его концептуальна уже по той причине, что все картины посвящены какой-либо пословице или поговорке – «какой-нибудь жемчужине этого народного творчества».

«Это нетипичный для меня жанр, потому что я обычно более авангардный и больше работаю в экспрессионистском жанре. Но тут пришлось ломать себя через колено и делать вот такие вещи, вспоминать образование, – признавался Лявон Вольский. – Чуточку здесь есть сюрреализма. Либо это магический реализм, как сейчас говорят. Или фэнтези».

«Лес слышит, а поле видит»

Фото: Рауль Дюк / Белсат

Интересно, что самую, на наш взгляд, «магическую» свою работу «Лес слышит, а поле видит», которая и дала название проекту (или «сериалу», как говорит автор), Вольский вынес за скобки экспозиции, обособил и поставил на мольберте у противоположной стены. Ведь, как пояснил художник, она «концептуально не подходит ко всей экспозиции».

Эта работа не выдыхает тумана – она шпионит за зрителями сотнями глаз из цветов, которые издали можно спутать с одуванчиками. Белорусская версия английской поговорки The walls have ears («Стены имеют уши»).

Выставка «Лес слышит, а поле видит» – плоды работы, которая продолжалась, с перерывами на концертные туры, полтора года. Лявон Вольский говорит, что проект можно считать его первой персональной выставкой, так как выставка Rock-art, которую проводил вместе с лидером группы «Дай дорогу» Юрием Стильским в 2023 году, все же была «парной».

«Ну и вот, сейчас мы с командой созрели до того, чтобы сделать вот эту концептуальную персональную выставку», – объяснял Лявон Вольский.

«Изобразительное искусство никуда не делось»

Фото: Рауль Дюк / Белсат

На вернисаже 11 апреля Вольский рассказывал, что хотел быть художником с самого детства («не космонавтом или милиционером, как многие другие, – художником»), как ходил в студию Сергея Каткова, а потом учился в художественной школе № 1 и в художественном училище и мечтал поступить в театрально-художественный институт (ныне Академия искусств)... После была армия и проваленный экзамен в «театралку» («Ну если ты два года пишешь плакаты и рисуешь Ленина, то, безусловно, провалишь экзамены в Академию искусств»). Но тогда уже появилась – теперь легендарная – «Мроя».

«Мы начали уже серьезно заниматься музыкой. Но изобразительное искусство все равно никуда не делось... Все эти годы я рисовал обложки к своим альбомам, иллюстрации к своим и не своим книгам, работал в графике», – рассказывал Лявон Вольский, держа в руках гитару.

Для непродолжительного концерта на открытии выставки он специально, как признался, подготовил «только депрессивные песенки». Начал с NRM-ского «Худсовета» («Прыдумай сабе свой свет»), однако закончил оптимистичной «Дай мне знак»: «А неўзабаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе…».

Уже после официальной части мероприятия спросили Лявона, каким ветром можно было бы разогнать эти сгущающиеся над Беларусью туманы, чтобы «дзень, якога так чакалі ўсе», наступил как можно скорее.

«Только ветром, который дует изнутри самих людей», – был лаконичный Лявон Вольский.

Он обещает, что его будущие работы будут более ясными, «не такими туманными».

«Когда-нибудь, когда построят музей Лявона Вольского...»

Фото: Рауль Дюк / Белсат

Впечатлениями от выставки поделился с нами музыкант, лидер группы «J:морс» Владимир Пугач.

«Это не первая выставка Лявона, на которую я попадаю, но, на мой вкус, лучшая. Именно потому, что в ней очень и очень много атмосферы и образов. Минимум маркетинга, максимум смысла. Для меня это выглядит так. Его городские пейзажи, такие злые, с туманом и контрастом, мне очень напомнили нашу белорусскую действительность», – замечает Владимир Пугач.

А бывший политзаключенный, юрист, литератор и музыкант Максим Знак, которого мы также встретили на вернисаже, считает, что в свободной Беларуси обязательно будет открыт музей Лявона Вольского.

«Прекрасная выставка, я в восторге. И хорошо, что Лявон Вольский настолько талантлив. Когда-нибудь, когда построят музей Лявона Вольского, где будут собраны все его произведения, материальные и нематериальные, то, наверное, придется целый квартал в каком-то городе на это выделять. Я надеюсь, что в Минске», – поделился с нами Максим Знак.

Фото: Рауль Дюк / Белсат

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