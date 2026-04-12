Трамп: США не позволят Ирану иметь ядерное оружие

Трамп: США не позволят Ирану иметь ядерное оружие8
- 12.04.2026, 17:21
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Американский президент озвучил итоги переговоров в Пакистане.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане прошли хорошо. По его словам, удалось о многом договориться, но вопрос ядерного оружия так и не решен.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
«Итак, встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным», - написал Трамп.
Следом он опубликовал еще один пост. В нем президент снова затронул тему переговоров и озвучил свою позицию по ядерному оружию у Ирана.
По словам Трампа, вчерашняя встреча с Ираном началась рано утром и продолжалась всю ночь. Суммарно на это ушло около 20 часов.
Лидер США пишет, что мог бы детально рассказать о достигнутых результатах, но самое главное, по его словам, является одно - Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций.
«Во многих отношениях достигнутые договоренности лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких неуравновешенных, сложных и непредсказуемых людей», - говорится в публикации.
Трамп добавил, что за время переговоров, три его представителя (имеется ввиду вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер), «очень сблизились и стали уважать» иранских представителей. Но в связи с отказом от ядерки - это не имеет значения.
«Это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в самом важном вопросе, и, как я всегда говорил с самого начала и много лет назад, у Ирана никогда не будет ядерного оружия!», - подытожил президент США.