В Гомеле запретили ездить на электросамокатах по ночам

В Гомеле запретили ездить на электросамокатах по ночам13
- 12.04.2026, 17:28
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Скорость движения по городу ограничили до 10 км/ч.
В Гомеле с 10 апреля запретили водителям средств персональной мобильности (СПМ) ездить по ночам. Кроме того, на электросамокате нельзя будет прокатиться в некоторых локациях областного центра и днем. Подробности сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем Telegram-канале.
Привалов объяснил, что разгоняться на электросамокате можно до 10 км/ч. Исключение – велосипедные дорожки и проезжая часть. А на подъезде к пешеходным переходам максимальная скорость должна составлять 7 км/ч.
Вот места в Гомеле, где запрещено движение на электросамокатах:
— набережная реки Сож,
— территория дворцово-паркового ансамбля,
— скверы (имени Янки Купалы, Рокоссовского, Громыко и другие),
— аллеи,
— парк «Фестивальный» и другие аналогичные места.
В мобильном приложении кикшеринга разместили карту всех запретных зон в этом областном центре.
В любом месте города нельзя ездить на электросамокатах с 00:00 до 05:00, то есть в ночное время. А для несовершеннолетних младше 14 лет – полный запрет.
Кроме того, запрещено передвигаться на СПМ в пьяном виде, ездить вдвоем или втроем на одном самокате, мешать другим участникам дорожного движения.
Председатель Гомельского горисполкома напомнил о необходимости спешиваться с СПМ на пешеходных переходах. Это правило не действует только в специально обозначенных зонах.