закрыть
18 июля 2026, суббота, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владелец маленького книжного магазина стал личным героем Тома Хэнкса

1
  • 12.04.2026, 17:41
  • 3,706
Владелец маленького книжного магазина стал личным героем Тома Хэнкса

Неожиданное письмо актера стало особенным.

Владелец независимого книжного магазина в Эдинбурге неожиданно получил письмо от Тома Хэнкса, в котором знаменитый актер назвал его своим героем. История началась в 2021 году, когда основатель магазина «Typewronger Books» и мастер по ремонту печатных машинок Ти Ходжес отправил Хэнксу письмо, напечатанное на винтажной машинке Remington, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Ходжес рассказал актеру о своем магазине и выставке печатных машинок в Национальном музее Шотландии, не рассчитывая на ответ. Однако Хэнкс откликнулся — письмо пришло прямо со съемок фильма «Элвис» и было напечатано на фирменном бланке его персонажа.

В послании актер высоко оценил работу Ходжеса по сохранению культуры печатных машинок и независимых книжных магазинов. «Ты борешься с гигантами, продавая хорошие книги и сохраняя печатные машинки. Я говорил, что ты мой герой?» — написал Хэнкс.

Сам актер давно известен своей любовью к винтажным печатным машинкам. Он коллекционирует их с юности и собрал более 300 экземпляров.

Магазин «Typewronger Books» сегодня работает как некоммерческое пространство, объединяющее писателей и художников. Помимо продажи книг, здесь проходят выставки, поэтические публикации и творческие мероприятия.

Ходжес признался, что получает письма регулярно, но послание от голливудской звезды стало особенным — прежде всего из-за искренней любви Хэнкса к печатным машинкам. Актер также пообещал при следующем визите в Эдинбург обязательно заглянуть в магазин, однако эта встреча пока не состоялась.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин