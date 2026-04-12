Владелец маленького книжного магазина стал личным героем Тома Хэнкса 1 12.04.2026, 17:41

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Неожиданное письмо актера стало особенным.

Владелец независимого книжного магазина в Эдинбурге неожиданно получил письмо от Тома Хэнкса, в котором знаменитый актер назвал его своим героем. История началась в 2021 году, когда основатель магазина «Typewronger Books» и мастер по ремонту печатных машинок Ти Ходжес отправил Хэнксу письмо, напечатанное на винтажной машинке Remington, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Ходжес рассказал актеру о своем магазине и выставке печатных машинок в Национальном музее Шотландии, не рассчитывая на ответ. Однако Хэнкс откликнулся — письмо пришло прямо со съемок фильма «Элвис» и было напечатано на фирменном бланке его персонажа.

В послании актер высоко оценил работу Ходжеса по сохранению культуры печатных машинок и независимых книжных магазинов. «Ты борешься с гигантами, продавая хорошие книги и сохраняя печатные машинки. Я говорил, что ты мой герой?» — написал Хэнкс.

Сам актер давно известен своей любовью к винтажным печатным машинкам. Он коллекционирует их с юности и собрал более 300 экземпляров.

Магазин «Typewronger Books» сегодня работает как некоммерческое пространство, объединяющее писателей и художников. Помимо продажи книг, здесь проходят выставки, поэтические публикации и творческие мероприятия.

Ходжес признался, что получает письма регулярно, но послание от голливудской звезды стало особенным — прежде всего из-за искренней любви Хэнкса к печатным машинкам. Актер также пообещал при следующем визите в Эдинбург обязательно заглянуть в магазин, однако эта встреча пока не состоялась.

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