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РФ под прикрытием «перемирия» стягивает войска на Донбасс

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  • 12.04.2026, 17:53
  • 6,922
РФ под прикрытием «перемирия» стягивает войска на Донбасс

Оккупанты массово перебрасывают технику через Мариуполь на север Донецкой области.

Оккупанты массово перебрасывают военную технику с Бердянского направления на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным «перемирием».

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, переброска сил происходит открыто. Российские военные используют Мариуполь как транзитный узел для усиления своих подразделений на севере Донецкой области.

«Мариуполь. Пасха. Россияне, пользуясь перемирием, массово перевозят технику с Бердянского направления на север Донецкой области. Не скрываясь», - отметил глава Центра.

Кроме движения техники, зафиксировано развертывание дополнительных пунктов контроля. В частности, на пост-мосту вблизи завода «Азовсталь» установили два новых мобильных блокпоста.

По словам Андрющенко, это «обычное действие перед проходом военных колонн». Сейчас ведется наблюдение за дальнейшим перемещением сил врага.

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