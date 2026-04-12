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В Оболи провели Пасхальную Всенощную в возрожденном храме

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  • 12.04.2026, 18:05
  • 2,068
В Оболи провели Пасхальную Всенощную в возрожденном храме

Восстановленная Успенская церковь вновь собрала верующих спустя десятилетия.

Деревня Оболь Сенненского района расположена вдали от городов и райцентров, однако верующие приезжают сюда в недавно восстановленный храм.

На Пасху в Великую субботу здесь встретили главный праздник православных христиан – Воскресение Христово. В Свято-Успенском храме побывал Times.by.

В 1840-х годах деревянный православный храм перенесли сюда из имения семьи Лускиных в Мошканах. Когда семья уезжала из этих мест, пожертвовала храм, и его перевезли в Оболь. В то время здесь насчитывалось более 2800 прихожан, среди них были и отцы будущих Героев Советского Союза Александра Горовца и Петра Машерова.

В 1923 году храм был закрыт. Часть церковной земли передали местным жителям под застройку, а само здание церкви использовалось как зернохранилище, склад и даже клуб.

Деревянный храм над рекой Оболянкой восстановили несколько лет назад благодаря усилиям прихожан, и спустя 100 лет после закрытия в нем снова зазвонили колокола.

Атмосфера в церкви даже в пасмурные дни наполнена светом. Притягивает верующих и само место. При восстановлении удалось сохранить исторический облик церкви, а главное – ее душевность и гармоничность.

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