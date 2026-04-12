В Гомельской области многодетную мать записали в «тунеядцы»6
- 12.04.2026, 18:25
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Из-за этого коммунальные платежи выросли до 700 рублей.
Женщина с тремя детьми живет в арендном жилье в сельской местности в Гомельской области. Как она рассказала «Сильным новостям», обычно за трехкомнатную квартиру выходило около 300 рублей (вместе с арендой). Но счета вдруг начали расти — с октября 2025-го. Женщина думала, что это обычное подорожание, но на всякий случай уточнила в расчетном центре, не идет ли ей «тунеядская» коммуналка. Там заверили, что все хорошо.
Терпение лопнуло в феврале, когда пришла жировка на 700 рублей. Девушка поехала разбираться в райисполком. Однако там ее ждало неожиданное заявление — сотрудники уверяли, что она не считается «занятой в экономике».
«Убедить их, что многодетная мать по умолчанию является занятой, оказалось невозможно. Говорили, что таковыми являются только матери детей-инвалидов или тех, кому нет 7 лет. В итоге сняли копию свидетельства о рождении младшего ребенка и пообещали перерасчет в следующем месяце. Но ту жировку на 700 рублей заставили оплатить полностью: «Иначе будет пеня», — рассказывает многодетная мама.
В марте перерасчет действительно сделали, но радость оказалась недолгой. В апреле в жировке снова красовались огромные цифры по полному тарифу.
Женщине пришлось брать детей и снова ехать в исполком. На этот раз на месте была начальница отдела. Она без лишних вопросов взяла удостоверение многодетной семьи, и только тогда проблему удалось решить окончательно.
Самое интересное выяснилось, когда руководительница начала разбираться, почему подчиненные не исправили все раньше. В базе данных вдруг обнаружился некий «трудовой договор» на имя женщины, которого «никогда не было».
«Я постоянно нахожусь дома с детьми, двое старших часто болеют, у сына врожденный порок сердца. Я нигде не работаю, мы не стоим ни на каких учетах и не получаем лишних пособий», — удивляется женщина.
Теперь уже ее коммуналка приходит в норму.