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В Пинске спасли мужчину, висевшего на балконе девятого этажа

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  • 12.04.2026, 18:51
  • 6,504
В Пинске спасли мужчину, висевшего на балконе девятого этажа

Очевидцы заметили опасность и вызвали МЧС.

В Пинске работники МЧС спасли мужчину от падения с большой высоты.

Подробностями поделился Telegram-канал «Служба спасения».

Инцидент произошел в многоэтажке на ул. Красноармейской.

Из окна лоджии на девятом этаже свисал мужчина, которому явно нужна была экстренная помощь. Он кое-как держался за подоконник и отлив.

Беду удалось предотвратить в том числе благодаря очевидцам. Они вовремя заметили неладное и обратились в МЧС.

На место незамедлительно прибыли спасатели. При помощи автолестницы они спустили мужчину вниз.

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