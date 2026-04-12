В Пинске спасли мужчину, висевшего на балконе девятого этажа

В Пинске спасли мужчину, висевшего на балконе девятого этажа5
- 12.04.2026, 18:51
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Очевидцы заметили опасность и вызвали МЧС.
В Пинске работники МЧС спасли мужчину от падения с большой высоты.
Подробностями поделился Telegram-канал «Служба спасения».
Инцидент произошел в многоэтажке на ул. Красноармейской.
Из окна лоджии на девятом этаже свисал мужчина, которому явно нужна была экстренная помощь. Он кое-как держался за подоконник и отлив.
Беду удалось предотвратить в том числе благодаря очевидцам. Они вовремя заметили неладное и обратились в МЧС.
На место незамедлительно прибыли спасатели. При помощи автолестницы они спустили мужчину вниз.