В Венгрии побит абсолютный рекорд явки на выборах 13 12.04.2026, 18:57

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Фото: Reuters

К вечеру проголосовали свыше 74% избирателей.

В Венгрии явка на выборах 12 апреля побила предыдущие рекорды в истории страны. Об этом пишет Telex.

По состоянию на 17.00 она достигла 74,23%, что соответствует 5 587 935 поданным голосам. Предыдущий показатель, зафиксированный в 15.00, составлял 54,14%, что также являлось рекордом.

Издание напоминает о предыдущих рекордах. Так, в 2022 году явка на выборах в 17.00 составила 62,9%. Рекордная явка на выборах в абсолютном выражении составила 73,5% в 2002 году.

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