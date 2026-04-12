В Венгрии побит абсолютный рекорд явки на выборах

В Венгрии побит абсолютный рекорд явки на выборах13
- 12.04.2026, 18:57
- 9,160
К вечеру проголосовали свыше 74% избирателей.
В Венгрии явка на выборах 12 апреля побила предыдущие рекорды в истории страны. Об этом пишет Telex.
По состоянию на 17.00 она достигла 74,23%, что соответствует 5 587 935 поданным голосам. Предыдущий показатель, зафиксированный в 15.00, составлял 54,14%, что также являлось рекордом.
Издание напоминает о предыдущих рекордах. Так, в 2022 году явка на выборах в 17.00 составила 62,9%. Рекордная явка на выборах в абсолютном выражении составила 73,5% в 2002 году.