Трамп: Иран вернется к переговорам и «даст все, что мы хотим»16
- 12.04.2026, 19:16
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По словам президента США, у Тегерана «нет карт» для сопротивления.
Президент США Дональд Трамп предсказал, что Иран вернется за стол переговоров, так как у этой страны «нет карт».
Об этом сообщает Fox News.
«Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет карт», - заявил Трамп.
Также он защищал свою угрозу, сказанную неделю назад о том, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не возродиться». Речь об ультиматуме с дедлайном, чтобы Тегеран открыл Ормузский пролив. По словам Трампа, именно это заявление заставило Иран сесть за стол переговоров и не покинуть его до сих пор.
Отметим, что почти суточные переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились без заключения соглашения. На этом фоне Трамп в эфире Fox News снова повторил угрозы, сделанные накануне переговоров, о том, что нанесет удар по энергетической инфраструктуре.
«Я мог бы уничтожить Иран за один день. За один час я мог бы забрать всю их энергию, все, все их электростанции, а это очень важно. И мне очень не хочется этого делать, потому что если я это сделаю, на восстановление уйдет 10 лет, а они уже никогда не смогут все восстановить. И еще вы лишитесь мостов», - сказал президент США.