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В Минском зоопарке зафиксировали настоящий беби-бум

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  • 12.04.2026, 19:28
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В Минском зоопарке зафиксировали настоящий беби-бум

Родились козлята, ягнята, муфлон и десятки экзотических животных.

В 2026 году сама природа постаралась порадовать посетителей учреждения, пишут «Минск-Новости». В вольерах зоопарка можно будет увидеть много детенышей животных. Порадовали прибавлением копытные: здесь родились четыре ягненка, 14 козлят и самочка муфлона.

«Среди экзотов тоже настоящий беби-бум: двое детенышей родились у патагонских мар, трое малышей – у львинохвостых макак, вылупились 30 волнистых попугаев и подрастают попугаи ара», – сказано в сообщении.

Радовать посетителей Минского зоопарка будут не только представители фауны, но и флора. Здесь к началу летнего сезона высадят более 16 тыс. цветов.

Зеленые насаждения зоопарка дополнили 400 кустарниками, высадили 23 дерева (клен серебристый, ива шаровидная и береза бородавчатая). В дополнение на территории учреждения появится 160 цветочных кашпо. Непрерывно идет работа и над обустройством вольеров, подготовкой торговых и развлекательных объектов к лету-2026.

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