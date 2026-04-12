Рекордный урожай обрушил цены на картофель в Польше 11 12.04.2026, 19:32

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Фермеры вынуждены срочно распродавать урожай ниже себестоимости.

На польских складах лежит вдвое больше картофеля, чем год назад. Урожай превысил 7 млн тонн, и при этом импорт не прекратился. В результате цены резко упали — с 80 грошей за кг до 20 грошей (в пересчете на белорусские это с 63 до 16 копеек), пишет Onet.

По мнению фермеров, причиной этой ситуации, помимо неожиданного урожая, является также конкуренция иностранных производителей, поскольку проблема затрагивает не только Польшу. По оценкам, излишек картофеля в ЕС сейчас превышает 3,3 млн тонн. Одновременно падение экспорта и насыщение рынка привели к падению цен.

На ситуацию в Польше влияет также Германия, где излишек картофеля также значителен.

Производители картофеля говорят, что проблему усугубляет ограниченная инфраструктура складов. Отсутствие возможности долгосрочного хранения вынуждает быстро распродавать излишки, часто по ценам ниже себестоимости производства.

Министерство сельского хозяйства Польши сейчас ищет варианты, как помочь фермерам, где еще можно применить картофель, а покупателей призывают покупать свое. В магазинах ввели даже новые категории картофеля, чтобы продавать более мелкий.

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