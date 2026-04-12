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Пропавшего по дороге в школу подростка нашли мертвым в Гродно

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  • 12.04.2026, 19:43
  • 25,458
Пропавшего по дороге в школу подростка нашли мертвым в Гродно

Поиски продолжались три дня.

В Гродно обнаружили тело 16-летнего подростка Егора Панкратова, который последние три дня считался пропавшим. Об этом сообщили вечером воскресенья, 12 апреля, в УВД Гродненского облисполкома.

О розыске Егора объявили вечером четверга, 9 апреля. В тот день он в 13:15 вышел из дома по улице Великая Ольшанка в школу, но так и не дошел. Связи с ним не было: подросток имел с собой мобильный телефон, но без сим-карты.

Вечером в субботу мальчик еще считался пропавшим, милиция повторяла сообщение о его розыске.

В воскресенье милиционеры обнаружили тело подростка в лесном массиве.

«Криминальная причина смерти не рассматривается», - говорится в сообщении милиции вместе с соболезнованиями близким «умершего».

Идет ли речь о самоубийстве либо гибели от неких ненасильственных причин, ведомство не уточнило.

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