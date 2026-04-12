Жителя Великобритании впервые лишили гражданства из-за связей с Россией 7 12.04.2026, 19:56

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Бывшего полицейского признали угрозой национальной безопасности.

Бывший полицейский стал первым гражданином Великобритании, которого лишили гражданства по соображениям национальной безопасности из-за его связей с Россией, сообщает The Times.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд лишила Марка Буллена британского паспорта по соображениям национальной безопасности после того, как он проработал более десяти лет в полиции графства Хартфордшир.

Этот необычный шаг, который обычно применяют в отношении подозреваемых в терроризме и опасных преступников, был предпринят после того, как Буллена остановила полиция в аэропорту Лутона и допросила по подозрению в причастности к враждебной деятельности в пользу иностранного государства.

У 45-летнего Буллена изъяли электронные устройства, и он утверждает, что во время четырехчасового допроса после прилета в Великобританию из России, где он сейчас проживает, его расспрашивали об отравлении в Солсбери в 2018 году.

Также стало известно, что во время службы в британской полиции Буллен встречался с влиятельными российскими офицерами и участвовал в месячном обмене в Санкт-Петербурге. Его посты в социальных сетях изобилуют прокремлевскими взглядами и антиукраинской пропагандой.

В недавнем интервью в России он признался, что его увлечение Советским Союзом с детства привело к тому, что его друзья и семья в Великобритании часто шутили: «Ты шпион».

Буллен, который в 2022 году осуществил свою «мечту всей жизни» – получил российский паспорт, – отрицает какие-либо правонарушения.

Решение лишить его британского гражданства принято в то время, когда напряженность между Лондоном и Москвой остается высокой. В четверг министр обороны Джон Хили обвинил Путина в использовании российских подводных лодок для шпионажа за критически важными подводными кабелями в водах Великобритании.

Кен Маккаллум, генеральный директор MI5, отдельно обвинил российских агентов в «посеве семян насилия, хаоса и раздора» на улицах Британии.

Буллену в октябре, через месяц после того, как Махмуд стала министром внутренних дел, был вручен приказ о лишении гражданства.

В своем письме, которое Буллен опубликовал в Интернете, Махмуд написала: «Вы лишаетесь британского гражданства на том основании, что это способствует общественному благу».

Она отметила, что доказательства, на которых основано ее решение, «не должны быть обнародованы в интересах национальной безопасности».

Лишение гражданства – это полномочие, которым правительство пользуется крайне редко. Чаще всего оно применяется к подозреваемым в терроризме, в частности к Шамиме Бегум, жительнице Лондона, британский паспорт которой был аннулирован в 2019 году после того, как она в 2015 году, еще будучи подростком, присоединилась к «Исламскому государству» в Сирии.

Постановления о лишении гражданства также выносились в отношении гангстеров, причастных к самым серьезным случаям организованной преступности.

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