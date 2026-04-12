Названы привычки, которые повышают эффективность бизнеса 1 12.04.2026, 20:19

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Эксперты называют ключевым фактором стабильный распорядок дня.

Поддержание физического, эмоционального и ментального здоровья становится важной частью успешного предпринимательства. Эксперты и сами бизнесмены отмечают, что устойчивые привычки напрямую влияют на продуктивность и качество решений, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых факторов называют стабильный распорядок дня. Четкая структура помогает сохранять концентрацию и уверенность. Многие предприниматели начинают утро без проверки почты, уделяя время планированию задач и расстановке приоритетов.

Физическая активность также играет значительную роль. При этом речь не обязательно идет о интенсивных тренировках — популярны теннис, гольф, прогулки и другие доступные виды активности. Даже регулярная ходьба по 30 минут несколько раз в неделю, по данным исследований, улучшает общее состояние и работоспособность.

Не менее важны питание и сон. Универсальной диеты не существует, однако подбор рациона под индивидуальные особенности организма помогает поддерживать энергию и снижать стресс. Предприниматели отмечают, что проблемы со здоровьем могут напрямую отражаться на эффективности бизнеса.

Отдельное внимание следует уделяется качеству сна. Несмотря на распространенную рекомендацию спать около восьми часов, многие бизнесмены недосыпают. Для улучшения отдыха специалисты советуют отказаться от использования гаджетов перед сном и находить время для расслабляющих занятий.

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