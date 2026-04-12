Есть большая вероятность, что Орбан проиграл 12 12.04.2026, 20:33

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Фото: AP

Об этом свидетельствуют предварительные опросы.

В Венгрии завершились парламентские выборы. Явка стала рекордной в истории страны — 77,8%

Экзит-полы во время выборов в Венгрии не проводились. Однако были опубликованы результаты опроса, проведенного за два дня до голосования.

Согласно новым данным компании Meridian, которую считают одной из самых точных социологических служб в Венгрии, партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром может получить в парламенте 135 мест из 199.

Если официальные результаты окажутся близкими к этим данным, «Тиса» сможет без серьезных препятствий провести масштабные реформы системы, которую за 16 лет пребывания у власти выстроил Орбан.

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