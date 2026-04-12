Белорусские батутисты выиграли золото и серебро чемпионата Европы

Белорусские батутисты выиграли золото и серебро чемпионата Европы3
- 12.04.2026, 20:47
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В активе команды уже 12 медалей, восемь из них — золотые.
Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович добавил к своим титулам звание чемпиона Европы в индивидуальном зачете. В финале он набрал 65,310 балла. Серебро у португальца Габриэля Альбукерке. Третье место занял россиянин Кирилл Козлов.
У женщин победительницей стала россиянка Анжела Бладцева. Белоруска Яна Лебедева – вторая.
На данный момент у белорусов на чемпионате Европы по прыжкам на батуте 12 медалей, 8 из них – золотые. Турнир проходит в Португалии.
Сегодня в мужских синхронных прыжках золото выиграли Станислав Яскевич и Иван Мельников. Также первое место у Златы Миниахметовой и Екатерины Ершовой (48,790).