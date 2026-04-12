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Трамп: Китай может попасть под 50% пошлины

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  • 12.04.2026, 21:00
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Трамп: Китай может попасть под 50% пошлины

США готовы ввести жесткие пошлины за поддержку Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под ударом может оказаться в том числе Китай. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на интервью лидера США для Fox News.

В ходе беседы ведущая напомнила слова Трампа, когда тот сказал, что любая страна, которая поддерживает Иран или поставит военное оборудование, столкнется с пошлинами в 50%. На уточняющий вопрос, касалось ли это Китая, президент сказал следующее:

«Да, и других тоже, но да, Китай в том числе... Я слышал новости о том, что Китай поставляет так называемые ракеты ПЗРК. Я сомневаюсь, что они на это пойдут, потому что у нас есть определенные отношения, и я думаю, они не стали бы так поступать. Возможно, в самом начале они что-то и поставляли понемногу, но не думаю, что продолжат. Но нет, если мы поймаем их на этом, они получат 50% пошлину, а это просто колоссальная сумма», - сказал Трамп.

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