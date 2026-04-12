Сторонники партии «Тиса» уже празднуют победу на улицах

Сторонники партии «Тиса» уже празднуют победу на улицах12
- 12.04.2026, 22:07
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Орбан разгромно проигрывает выборы.
Подсчет голосов продолжается, и следить за ним в режиме реального времени можно на сайте ЦИК Венгрии. По итогам обработки около 30% бюллетеней проевропейская партия «Тиса» может рассчитывать почти на две трети мест в парламенте.
Фактически на глазах происходит поражение одной из самых пророссийских и одновременно трампистских политических сил в Европейском союзе.
На этом фоне сторонники оппозиции уже начинают праздновать возможную победу.