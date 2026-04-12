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Орбан признал поражение на выборах

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  • 12.04.2026, 22:37
  • 24,816
Орбан признал поражение на выборах
Виктор Орбан
Фото: AFP

Партия «Тиса» получает шанс на две трети мандатов в парламенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал победу оппозиции и поздравил ее лидера с результатом.

«Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу», — заявил он.

Орбан также поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

О звонке сообщил сам Мадьяр в Facebook. По его словам, партия одерживает уверенную победу.

По итогам подсчета 53,45% голосов, «Тиса» может рассчитывать на получение двух третей мандатов в парламенте.

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