Орбан признал поражение на выборах

Орбан признал поражение на выборах41
- 12.04.2026, 22:37
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Партия «Тиса» получает шанс на две трети мандатов в парламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал победу оппозиции и поздравил ее лидера с результатом.
«Результаты выборов, хотя и не окончательные, но понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победительницу», — заявил он.
Орбан также поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.
О звонке сообщил сам Мадьяр в Facebook. По его словам, партия одерживает уверенную победу.
По итогам подсчета 53,45% голосов, «Тиса» может рассчитывать на получение двух третей мандатов в парламенте.