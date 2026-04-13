У берегов греческого Крита спасли более 90 мигрантов

У берегов греческого Крита спасли более 90 мигрантов5
- 13.04.2026, 3:22
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Лодки с людьми обнаружили в нескольких десятках морских миль от побережья.
В пасхальное воскресенье греческие службы провели три отдельных поисково-спасательных операции на юге Крита после того, как у побережья были обнаружены лодки с мигрантами, на борту которых находилось в общей сложности 91 человек.
Об этомсообщает Ekathimerini.
Во время последнего инцидента судно Frontex с помощью дрона обнаружило лодку с 35 людьми на борту примерно в 55 морских милях к юго-востоку от Калои Лименес.
Перед этим судно береговой охраны и дрон обнаружили 22 человека на борту другой лодки примерно в 45 морских милях к юго-востоку.
В ходе отдельной операции 34 человека были спасены примерно в 44 морских милях к югу от этого района.
Ожидается, что мигрантов доставят в Калои Лименес, а затем перевезут во временный приемный центр в Ираклионе.