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У берегов греческого Крита спасли более 90 мигрантов

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  • 13.04.2026, 3:22
  • 2,802
У берегов греческого Крита спасли более 90 мигрантов

Лодки с людьми обнаружили в нескольких десятках морских миль от побережья.

В пасхальное воскресенье греческие службы провели три отдельных поисково-спасательных операции на юге Крита после того, как у побережья были обнаружены лодки с мигрантами, на борту которых находилось в общей сложности 91 человек.

Об этомсообщает Ekathimerini.

Во время последнего инцидента судно Frontex с помощью дрона обнаружило лодку с 35 людьми на борту примерно в 55 морских милях к юго-востоку от Калои Лименес.

Перед этим судно береговой охраны и дрон обнаружили 22 человека на борту другой лодки примерно в 45 морских милях к юго-востоку.

В ходе отдельной операции 34 человека были спасены примерно в 44 морских милях к югу от этого района.

Ожидается, что мигрантов доставят в Калои Лименес, а затем перевезут во временный приемный центр в Ираклионе.

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