Власти Берлина запретили инсценировку казней на протестах 7 13.04.2026, 4:22

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Решение приняли после акции на Александерплац, вызвавшей общественное возмущение.

На митингах и демонстрациях в Берлине отныне запрещено инсценировать убийства и казни, сообщает DW.

Новые правила проведения собраний запрещают «публичное воспроизведение актов убийства любого вида», связывание и удержание людей. Кроме того, запрещено «переношение предметов, создающих впечатление неизбежного убийства, а также сценические изображения, воспроизводящие ход казни».

Изменения в правила проведения собраний были внесены после пропалестинского протеста на Александерплац, состоявшегося 8 апреля. Участники акции инсценировали казнь в знак протеста против закона о смертной казни, принятого в Израиле. Закон предусматривает смертную казнь для палестинских заключенных, признанных виновными в терактах со смертельным исходом.

Во время мероприятия четверо мужчин в тюремной одежде с мешками на головах стояли под виселицей. Рядом с ними мужчина в камуфляже накинул железную цепь на шею мужчины, стоявшего на коленях, и неоднократно дергал его. Видео вызвало возмущение среди общественности.

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