Резкое подорожание: как за годы изменились цены на бытовую химию 8 13.04.2026, 8:10

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Индекс народной инфляции.

Вооружившись набором чеков из 2020–2021 годов, журналисты tochka.by отправились в популярную торговую сеть, чтобы изучить, как подорожала бытовая химия в Беларуси.

Уборка, стирка, быт

Пройдемся по основной продукции, которая есть в списке покупок у каждой хозяйки, – средства для стирки.

Жидкий «Персил» (1,3 л) пять лет назад стоил 19,79 рубля. Сейчас с учетом скидки – 21,99 рубля, а без акции и вовсе 31,14 рубля.

Еще в чеках нашли аналогичный продукт под брендом «Ласка» за 9,57 рубля. Его теперь можно купить за 12,99 рубля, но это тоже с учетом скидки (полная цена – 18,79 рубля).

В 2020 году чистящее средство Domestos (1 л) стоило 7,59 рубля. Сейчас оно стоит 11,99 рубля, но по акции – 7,99 рубля.

Средство против накипи «Алгон» в 2021 году стоило 1,99 рубля. Подорожание оказалось незначительным – всего на 60 копеек.

Салфетки губчатые для уборки 4Season (3 шт.) тогда стоили 1,49 рубля, а теперь – примерно в два раза дороже.

Фольга для запекания в 2021 году обходилась в 2,89 рубля. Сейчас самый дешевый вариант (10 метров) стоит около 5,99 рубля.

Уход и гигиена

Шампунь Fructis «SOS Восстановление» пять лет назад стоил 8,09 рубля, аналогичный бальзам – столько же. Сегодня эти продукты с 30%-ной скидкой стоят 10,84 рубля, а без акции – 15,49 рубля.

Мицеллярная вода Garnier в мае 2021 года стоила 7,19 рубля, теперь – 22,09 рубля. Со скидкой 40% цена составляет 13,25 рубля.

Крем «Бархатные ручки» пять лет назад стоил 2,19 рубля. Сегодня цена выросла более чем в два раза и начинается от 5,19 рубля. По акции можно найти за 3,59 рубля.

Жидкое мыло Flirt шесть лет назад стоило 2,49 рубля. Подорожало незначительно – примерно на 50 копеек.

Соль для ванн раньше была заметно дешевле: в мае 2021 года продукт от MedicalFORT стоил 1,69 рубля, сейчас – 4,79 рубля.

Упаковка трехслойной туалетной бумаги Papia (4 шт.) шесть лет назад стоила 3,39 рубля, сейчас – 5,15 рубля (по акции – 4,49 рубля).

Ватные диски за это время подорожали примерно вдвое: Flirt (120 шт.) стоили 1,79 рубля, теперь – 3,79 рубля.

Гигиенические платочки тогда стоили 29 копеек, сейчас – около 35 копеек.

Зубная паста Biomed пять лет назад продавалась за 3,99 рубля, сейчас стоит от 7,59 рубля.

Заметно выросли в цене женские гигиенические средства. Тампоны Kotex в апреле 2021 года стоили 7,19 рубля, теперь – 14,79 рубля (по акции – 9,99 рубля).

Прокладки Naturella подорожали почти в два раза: с 2,99 до 5,13 рубля (по акции – 3,99 рубля).

Ежедневные прокладки Ola! (60 шт.) за пять лет подорожали примерно на 40% и стоят 6,44 рубля (по акции – 5,19 рубля).

Декоративная косметика

В чеках есть и несколько позиций декоративной косметики белорусских брендов.

Матовая помада Pin-Up от Luxvisage с 2021 года подорожала почти вдвое: с 4,89 до 9,39 рубля.

Карандаш для бровей от Relouis сейчас стоит 9,99 рубля (по акции – 8,49 рубля), хотя раньше продавался за 5,09 рубля.

Матовая губная помада того же бренда пять лет назад стоила 6,09 рубля, сейчас – 9,29 рубля.

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